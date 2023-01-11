ВСУ ликвидировали за сутки 490 оккупантов и уничтожили 10 танков: данные Генштаба
Потери оккупационной армии России в войне против Украины достигли 112 тыс. 960 человек. Из них 490 ликвидированы за минувшие сутки.
Также уничтожено 10 танков, 5 бронемашин и 5 артиллерийских систем противника. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной утром 11 января.
В целом обновленная картина потерь оккупантов с начала масштабного вторжения РФ в Украину выглядит следующим образом:
– 112 960 (+490) личного состава (ликвидировано),
– 3094 (+10) танка,
– 6159 (+5) боевых бронированных машин,
– 2078/437 (+5/3) артиллерийских систем/РСЗО,
– 1862 (+2) БПЛА оперативно-тактического уровня,
– 4826 (+9) единиц автомобильной техники и автоцистерн,
– 184 (+1) единицы специальной техники,
– 217 единиц средств ПВО,
– 285 самолетов,
– 275 вертолетов,
– 723 крылатых ракеты,
– 17 кораблей /катеров.
Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины поразили артиллерией российский катер на реке Днепр в районе острова Белогрудый. Этот остров относится к Голопристанской территориальной громаде.
Напомним также, в перехваченных разговорах оккупанты рассказывают, что в Макеевке погибли 610 российских мобилизованных. С территории ПТУ №19 выехали 12 КАМАЗов с телами оккупантов.
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