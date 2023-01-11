ВСУ ликвидировали за сутки 490 оккупантов и уничтожили 10 танков: данные Генштаба

Потери оккупационной армии России в войне против Украины достигли 112 тыс. 960 человек. Из них 490 ликвидированы за минувшие сутки.

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Также уничтожено 10 танков, 5 бронемашин и 5 артиллерийских систем противника. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, обнародованной утром 11 января.

В целом обновленная картина потерь оккупантов с начала масштабного вторжения РФ в Украину выглядит следующим образом:

– 112 960 (+490) личного состава (ликвидировано),

– 3094 (+10) танка,

– 6159 (+5) боевых бронированных машин,

– 2078/437 (+5/3) артиллерийских систем/РСЗО,

– 1862 (+2) БПЛА оперативно-тактического уровня,

– 4826 (+9) единиц автомобильной техники и автоцистерн,

– 184 (+1) единицы специальной техники,

– 217 единиц средств ПВО,

– 285 самолетов,

– 275 вертолетов,

– 723 крылатых ракеты,

– 17 кораблей /катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины поразили артиллерией российский катер на реке Днепр в районе острова Белогрудый. Этот остров относится к Голопристанской территориальной громаде.

Напомним также, в перехваченных разговорах оккупанты рассказывают, что в Макеевке погибли 610 российских мобилизованных. С территории ПТУ №19 выехали 12 КАМАЗов с телами оккупантов.