ВСУ ликвидировали за сутки 790 оккупантов и уничтожили 21 ББМ: данные Генштаба

Воины Сил обороны Украины накануне "демилитаризовали" на фронте 790 захватчиков из РФ. На сегодня потери личного состава оккупационной армии достигают уже 116 080 военнослужащих убитыми.

Видео дня

За полные 326 дней войны украинские защитники также уничтожили много вражеских танков, бронемашин, авиации и т. д. Обновленные цифры опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что за прошедшие сутки врага лишили еще 24 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всех 4870), 21 боевой бронированной машины (6204) и 12 танков (3118).

Также воины ВСУ сожгли пять российских артиллерийских систем (в общем 2099), три единицы спецтехники (190), одну РСЗО (438) и средство ПВО (220).

Количество остальной уничтоженной техники ВС РФ за сутки не изменилось:

– 1872 БПЛА оперативно-тактического уровня;

‒ 749 крылатых ракет;

– 286 самолетов;

– 276 вертолетов;

‒ 17 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины продолжают уничтожать штабы и склады с боекомплектом войск РФ на временно захваченных ими территориях. В течение недели 9-16 января воины сожгли еще семь складов с боекомплектом и пять штабов врага.

Украинские военные из подразделения ПВО 28-й отдельной механизированной бригады им. рыцарей Зимнего похода уничтожили пять российских дронов-камикадзе "Ланцет". "Приземление" одного из них показали на видео.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!