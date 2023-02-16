ВСУ ликвидировали за сутки 690 оккупантов, уничтожили несколько танков и вертолет врага: данные Генштаба

Оккупационные войска РФ за почти полные 358 суток войны против Украины потеряли 140 460 военных и значительное количество техники, вооружения. Только накануне наши воины ликвидировали 690 захватчиков и сбили российский "Аллигатор".

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С начала вторжения с техники на фронте было больше всего уничтожено бронемашин вражеских сил. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на Facebook-странице.

Так, накануне защитники Украины сожгли на фронте десять боевых бронированных машин (всего 6517), шесть танков (3296) и шесть единиц автомобильной техники и автоцистерн (5167) ВС РФ.

Также они "демилитаризовали" три артиллерийских системы (в общем 2306), три средства ПВО (239) врага. В небе был сбит один российский БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 2012 год) и один вертолет (287).

Список остальной уничтоженной вражеской техники за сутки не изменился:

– 857 крылатых ракет;

– 466 РСЗО;

– 298 самолетов;

– 219 единиц спецтехники;

‒ 18 кораблей/катеров.

Отметим, что очередной российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" защитники приземлили 15 февраля на восточном направлении фронта.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты на Донетчине попытались штурмовать позиции морских пехотинцев из 36-й отдельной бригады морской пехоты. Однако украинские воины заставили захватчиков об этом пожалеть.

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