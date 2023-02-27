ВСУ ликвидировали за сутки 560 захватчиков, сожгли несколько танков и самолет врага: данные Генштаба
Защитники Украины с начала полномасштабного вторжения армии РФ 369 суток назад ликвидировали уже 148 690 ее солдат и офицеров. Накануне на "концерт Кобзона" отправились еще ? российских оккупантов.
Из техники захватчиков наши воины больше всего уничтожили бронемашин, а количество сбитых вражеских самолетов достигло уже трех сотен. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
По состоянию на 27 февраля 2023 года, российскую армию в войне против Украины лишили:
‒ 6621 (+6) ББМ;
– 5248 (+6) единиц автомобильной техники и автоцистерн;
– 3385 (+4) танков;
– 2380 (+0) артиллерийских систем;
– 2048 (+11) БПЛА оперативно-тактического уровня;
‒ 873 (+0) крылатых ракет;
– 475 (+0) РСЗО;
– 300 (+1) самолетов;
– 288 (+0) вертолетов;
‒ 247 (+0) средств ПВО;
‒ 230 (+0) единиц спецтехники;
‒ 18 (+0) кораблей/катеров.
Напомним: 26 февраля украинские защитники сбили российский самолет возле Авдеевки на Донетчине. Отлично отработали по вражеской авиации бойцы из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Народный депутат Муса Магомедов уточнил, что самолет воины "приземлили" из ПЗРК Stinger, а пилота-оккупанта взяли в плен.
В то же время российские пропагандисты утверждали, якобы причиной катастрофы стало возгорание двигателей, а пилот успел катапультироваться и выжил.
Как сообщал OBOZREVATEL, за последнюю неделю ВСУ успешно провели операции по "демилитаризации" войск РФ. Они уничтожили восемь складов с боеприпасами, семь баз оккупантов и два склада с горюче-смазочными материалами.
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