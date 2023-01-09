ВСУ на Луганщине продвигаются вперед, оккупанты показательно расстреливают своих за отказ идти в атаку, – Гайдай

Силы обороны Украины в Луганской области продвигаются вперед, уничтожая технику и личный состав российских оккупантов. В то же время моральный дух у путинских солдат очень низкий, ведь оккупанты показательно расстреливают тех, кто отказывается идти в атаку.

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Об этом в эфире национального телемарафона 9 января рассказал руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он добавил, что украинские бойцы достаточно мотивированы и имеют боевое настроение (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Я говорил давно, что трудно будет даваться освобождение Луганщины, потому что (оккупанты. – ред.) подготовились достаточно тщательно. Но понемногу все равно наши Силы обороны продвигаются вперед, уничтожают и технику, и личный состав. Судя по тому, что рассказывают мобилизованные, которые сдаются в плен, то с моральным духом российско-оккупационных войск все, наоборот, плохо", – отметил Гайдай.

"Первое, что рассказывают, – что над ними издеваются. Это главный месседж, почему они сдаются. Потому что реально, что кадыровцы, что зеки-вагнеровцы, все над ними издеваются, бьют, и иногда, когда люди не хотят выходить на передовую без соответствующей экипировки, даже показательно расстреливают, поэтому ситуация там достаточно ужасная", – рассказал глава ОВА.

Напомним: накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что страна-агрессор Россия применила на Запорожском направлении подразделения Росгвардии для поддержания военной дисциплины и недопущения распространения панических настроений среди личного состава оккупационных войск. Они расстреляли 6 человек, которые "выразили позицию о сдаче в плен Силам обороны Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты заблокировали для проведения "фильтрационных мероприятий" село Половинкино возле Старобельска. Половину жителей села увезли в Луганск;

– деоккупация Луганской области от российских захватчиков официально началась. В настоящее время воины Вооруженных сил Украины уже освободили от оккупантов шесть населенных пунктов региона.

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