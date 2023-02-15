ВСУ на востоке ''приземлили'' очередной вражеский ''Аллигатор'' – Генштаб

Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику оккупантов. В среду, 15 февраля, на восточном фронте наши военные ликвидировали очередной российский вертолет.

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Об этом сообщил пресс-центр Генштаба на Facebook-странице военного ведомства. Речь идет об уничтожении ударного разведчика Ка-52 "Аллигатор".

"Наши защитники на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по местам сосредоточения оккупантов и их военной техники. Также наши летчики нанесли 5 ударов по враждебным позициям зенитно-ракетных комплексов.

В штабе добавили, что кроме этого украинские подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по пункту управления вражеских войск, по трем районам сосредоточения живой силы и двум складам с боеприпасами врага.

Вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Отметим, что российский боевой Ка-52 "Аллигатор" является продолжением развития модели Ка-50 "Черная акула". Это разведывательно-ударный вертолет, способный поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Также Ка-52 может выполнять задачи командирской машины армейской авиации и координировать действие группы боевых вертолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, за период 24.02.22 до 15.02.23 украинские защитники уничтожили 286 вражеских вертолетов и 298 самолетов.

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