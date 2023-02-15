ВСУ на востоке "приземлили" очередной вражеский "Аллигатор" – Генштаб
Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику оккупантов. В среду, 15 февраля, на восточном фронте наши военные ликвидировали очередной российский вертолет.
Об этом сообщил пресс-центр Генштаба на Facebook-странице военного ведомства. Речь идет об уничтожении ударного разведчика Ка-52 "Аллигатор".
"Наши защитники на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по местам сосредоточения оккупантов и их военной техники. Также наши летчики нанесли 5 ударов по враждебным позициям зенитно-ракетных комплексов.
В штабе добавили, что кроме этого украинские подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по пункту управления вражеских войск, по трем районам сосредоточения живой силы и двум складам с боеприпасами врага.
Вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Отметим, что российский боевой Ка-52 "Аллигатор" является продолжением развития модели Ка-50 "Черная акула". Это разведывательно-ударный вертолет, способный поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Также Ка-52 может выполнять задачи командирской машины армейской авиации и координировать действие группы боевых вертолетов.
Как сообщал OBOZREVATEL, за период 24.02.22 до 15.02.23 украинские защитники уничтожили 286 вражеских вертолетов и 298 самолетов.
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