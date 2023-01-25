ВСУ на востоке уничтожили российский штурмовик Су-25 и БПЛА ''Орлан-10''

Украинские воины продолжают наносить урон России и на земле, и в небе. На востоке нашего государства 25 января защитники сбили вражеский штурмовик Су-25.

Видео дня

Также они приземлили российский БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"25 января 2023 на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен российский штурмовик Су-25 и БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", – отмечено в сообщении.

Обе воздушные цели были уничтожены в период между 10:00 и 12:00.

Напомним, накануне, по данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла 3 вертолета Ка-52 и один штурмовик Су-25. Вражеские вертолеты украинские воины сбили в течение 30 минут в районе населенного пункта Евгеньевка Волновахского района Донецкой области еще в начале суток. А Су-25 отлетал свое ближе к вечеру 24 января в районе Бахмута Донецкой области.