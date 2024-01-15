ВСУ находятся в 'активной обороне' и все еще могут удивить, – Сырский

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины сейчас находятся в "активной обороне". Они сосредоточены, прежде всего, на удержании позиций вдоль восточного участка фронта протяженностью 1000 км, однако их не следует сбрасывать со счетов как наступательную силу.

Видео дня

Об этом в интервью Reuters сказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, украинские военные, в отличие от оккупантов, проводят небольшие контратаки.

Наши защитники держат противника в напряжении, ища возможности для нанесения удара, одновременно пытаясь вернуть себе инициативу. Сырский отметил, что ВСУ "все еще могут удивить".

"Наши цели остаются неизменными: удержание наших позиций...истощение противника путем нанесения максимальных потерь", – подчеркнул командующий Сухопутными войсками.

Между тем, российские оккупационные войска, говорит он, в последнее время пытались перехватить инициативу, поскольку приближается вторая годовщина полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Они наступали на нескольких направлениях вдоль восточного фронта с целью получить полный контроль над промышленными районами Донбасса, несмотря на большие потери в живой силе и запасах", – сказал Сырский.

Также Россия надеется вернуть утраченные позиции на юге Херсонской и Запорожской областей, добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Сырский заявил, что на восточном направлении командование российской оккупационной армии в течение прошлых нескольких месяцев не смогло достичь тех целей, которые оно ставило перед своими войсками. Однако сейчас противник продолжает наступать на нескольких направлениях и имеет ресурсы для этого.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!