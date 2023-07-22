ВСУ нанесли удар по оккупантам в Херсонской области: уничтожили ЗРК С-300 и склад беспилотников

22 июля Силы обороны применили авиацию и ракетно-артиллерийские подразделения для поражения сектора сосредоточения вражеских позиций в Скадовском районе Херсонской области. Армия противника потеряла 24 бойца, еще многие среди них получили ранения.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ на Facebook. Кроме личного состава, оккупанты лишились дорогостоящей боевой техники, а именно:

двух пусковых установок ЗРК С-300;

трех единиц автобронетанковой техники и склада БПЛА;

двух беспилотных разведчиков "Орлан-10" и "Мерлин" (нейтрализованы).

"Получено подтверждение за предыдущие 3 суток боевой работы об уничтожении дополнительно 18 российских солдат, четырех составляющих ЗРК С-300, двух единиц автотехники, среди которых командно-штабная машина и два склада с боеприпасами в Олешках и Новой Збурьевке", – написали наши защитники.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июля Силы обороны уничтожили нефтебазу и вражеские склады во временно оккупированном Крыму. Удары нанесены по военным целям в районе Октябрьского Красногвардейского района.