ВСУ обезвредили за сутки 840 оккупантов и девять танков врага – Генштаб

Силы обороны Украины с начала начала полномасштабной войны обезвредили на родной земле 451 730 военнослужащих оккупационной армии РФ. Из них по меньшей мере 840 захватчиков были убиты и ранены за прошедшие сутки.

Также защитники поразили еще 187 единиц военной техники и вооружения врага. Данные о его потерях 12 апреля обновил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины уничтожили 34 артиллерийских системы (всего 11 486), 19 боевых бронированных машин (13 698), девять танков (7146), две РСЗО (1042) и одно средство ПВО (755) захватнического войска.

В небе во время воздушных атак и не только защитники сбили 18 российских крылатых ракет (всех 2087) и 57 беспилотников оперативно-тактического уровня (9161).

В металлолом бойцы превратили еще 41 единицу автомобильной техники и автоцистерн (в общем 15 339) и шесть – спецтехники (1888) оккупантов.

Количество остального уничтоженного вражеского вооружения и техники из списка Генштаба ВСУ за сутки не изменилось.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили блокпост российских войск на временно оккупированной территории юга Украины. Удар по объекту нанесли с помощью FPV-дронов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!