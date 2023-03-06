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ВСУ отбили более 95 вражеских атак на пяти направлениях, захватчики открыли ремонту базу в техучилище Волновахи – Генштаб

Марина Лисничук
War
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ВСУ отбили более 95 вражеских атак на пяти направлениях, захватчики открыли ремонту базу в техучилище Волновахи – Генштаб

В Украине начались 376-е сутки войны с российскими оккупантами, которые сосредотачиваются на наступлениях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Накануне Силы обороны отбили там более 95 атак врага, в том числе возле Белогоровки и Невского на Луганщине, а также Зализнянского, Дубово-Васильевки, Орехово-Васильевки, Бахмута и Ивановского на Донетчине.

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Во временно оккупированной Волновахе захватчики обустроили себе базу восстановления поврежденной техники в местном профтехучилище, принудительно привлекая к работам студентов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 6 марта.

Враг и дальше нарушает нормы Международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения, пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашей страны.

За прошедшие сутки он нанес 27 авиационных и четыре ракетных удара. Совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения РФ дальнейших ракетных ударов является высоковероятной по всей территории Украины.

ВСУ отбили более 95 вражеских атак на пяти направлениях, захватчики открыли ремонту базу в техучилище Волновахи – Генштаб

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено. В течение суток агрессор обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Искрисковщина и Волфино Сумской области; Бударки, Ветеринарное, Ольховатка, Стрелечья, Красное, Терново и Огурцово – Харьковской.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты совершили артиллерийские обстрелы районов н. п. Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Песчаное Харьковской области; Куземовка, Белогоровка, Невское, Червонопоповка и Серебрянское лесничество – Луганской; Терны, Спорное и Раздолевка – Донецкой.

На Бахмутском направлении захватчики не прекращают попыток штурмовать город Бахмут и окрестные населенные пункты. Обстреливали Зализнянское, Дубово-Васильевку, Орехово-Васильевку, Бахмут, Ивановское, Богдановку, Часов Яр, Курдюмовку, Клещиевку, Широкую Балку, Озаряновку, Дружбу, Григорьевку, Майорск и Нью-Йорк на Донетчине.

ВСУ отбили более 95 вражеских атак на пяти направлениях, захватчики открыли ремонту базу в техучилище Волновахи – Генштаб

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты провели безуспешные наступательные действия в направлении Красногоровки, Каменки, Северного, Победы и Марьинки Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта, среди которых Веселое, Авдеевка, Водяное, Бердичи, Первомайское, Красногоровка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется, а на отдельных участках фронта пытается создать условия для перехода в наступление. Огневому влиянию от ВС РФ подверглись более 40 населенных пунктов, в частности, Новоселка и Времовка Донецкой области; Зализничное, Гуляйполе и Каменское на Запорожье, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области и город Херсон. Есть жертвы среди населения и повреждение гражданской инфраструктуры.

ВСУ отбили более 95 вражеских атак на пяти направлениях, захватчики открыли ремонту базу в техучилище Волновахи – Генштаб

С целью введения в заблуждение Сил обороны Украины российская армия маневрирует, передвигая колонны в районах н. п. Новая Каховка (Херсонская область) – Армянск (временно оккупированная территория Крыма). Эти действия вызывают недовольство личного состава российских оккупационных войск. Основная причина – в отсутствии достаточного количества топлива и даже намека на эффективность таких маневров.

В Волновахе Донецкой области захватчики обустроили базу восстановления поврежденной техники на фондах местного профессионального технического училища. Студентов принудительно привлекают к ремонтным работам.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения и одну позицию средств противовоздушной обороны врага.

ВСУ отбили более 95 вражеских атак на пяти направлениях, захватчики открыли ремонту базу в техучилище Волновахи – Генштаб

Как сообщал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны дали прогноз по развитию боев вокруг Бахмута. По словам военных экспертов, сейчас ВСУ истощают войска РФ в городе, создавая благоприятные условия для контрнаступления.

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