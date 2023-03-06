ВСУ отбили более 95 вражеских атак на пяти направлениях, захватчики открыли ремонту базу в техучилище Волновахи – Генштаб

В Украине начались 376-е сутки войны с российскими оккупантами, которые сосредотачиваются на наступлениях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Накануне Силы обороны отбили там более 95 атак врага, в том числе возле Белогоровки и Невского на Луганщине, а также Зализнянского, Дубово-Васильевки, Орехово-Васильевки, Бахмута и Ивановского на Донетчине.

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Во временно оккупированной Волновахе захватчики обустроили себе базу восстановления поврежденной техники в местном профтехучилище, принудительно привлекая к работам студентов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 6 марта.

Враг и дальше нарушает нормы Международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения, пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашей страны.

За прошедшие сутки он нанес 27 авиационных и четыре ракетных удара. Совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения РФ дальнейших ракетных ударов является высоковероятной по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено. В течение суток агрессор обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Искрисковщина и Волфино Сумской области; Бударки, Ветеринарное, Ольховатка, Стрелечья, Красное, Терново и Огурцово – Харьковской.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты совершили артиллерийские обстрелы районов н. п. Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Песчаное Харьковской области; Куземовка, Белогоровка, Невское, Червонопоповка и Серебрянское лесничество – Луганской; Терны, Спорное и Раздолевка – Донецкой.

На Бахмутском направлении захватчики не прекращают попыток штурмовать город Бахмут и окрестные населенные пункты. Обстреливали Зализнянское, Дубово-Васильевку, Орехово-Васильевку, Бахмут, Ивановское, Богдановку, Часов Яр, Курдюмовку, Клещиевку, Широкую Балку, Озаряновку, Дружбу, Григорьевку, Майорск и Нью-Йорк на Донетчине.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты провели безуспешные наступательные действия в направлении Красногоровки, Каменки, Северного, Победы и Марьинки Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта, среди которых Веселое, Авдеевка, Водяное, Бердичи, Первомайское, Красногоровка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется, а на отдельных участках фронта пытается создать условия для перехода в наступление. Огневому влиянию от ВС РФ подверглись более 40 населенных пунктов, в частности, Новоселка и Времовка Донецкой области; Зализничное, Гуляйполе и Каменское на Запорожье, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области и город Херсон. Есть жертвы среди населения и повреждение гражданской инфраструктуры.

С целью введения в заблуждение Сил обороны Украины российская армия маневрирует, передвигая колонны в районах н. п. Новая Каховка (Херсонская область) – Армянск (временно оккупированная территория Крыма). Эти действия вызывают недовольство личного состава российских оккупационных войск. Основная причина – в отсутствии достаточного количества топлива и даже намека на эффективность таких маневров.

В Волновахе Донецкой области захватчики обустроили базу восстановления поврежденной техники на фондах местного профессионального технического училища. Студентов принудительно привлекают к ремонтным работам.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения и одну позицию средств противовоздушной обороны врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны дали прогноз по развитию боев вокруг Бахмута. По словам военных экспертов, сейчас ВСУ истощают войска РФ в городе, создавая благоприятные условия для контрнаступления.

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