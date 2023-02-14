ВСУ отбили вражеские атаки на Харьковщине и Донбассе и сбили два самолета: в Генштабе рассказали о самых горячих точках

Украинские Силы обороны уже 356-е сутки героически защищают страну от российского агрессора, не прекращающего обстрелов их позиций и мирных городов. Накануне наши воины отбили атаки войск РФ на Харьковщине, Донетчине и Луганщине, поразили районы сосредоточения живой силы, склады БК оккупантов, а также сбили два вражеских самолета.

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Несмотря на многочисленные потери, захватчики продолжают сосредотачиваться на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. ВСУ принимают дополнительные меры по усилению обороны, информирует Генеральный штаб в утренней сводке на 14 февраля.

За прошедшие сутки ВС РФ нанесли два ракетных и 32 авиаудара, совершили 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза российских атак остается высокой по всей территории Украины. В то же время наша система противовоздушной обороны постоянно укрепляется.

За минувшие сутки украинские воины отбили атаки оккупантов в районах Гряниковки Харьковской области; н. п. Невское, Кременная, Кузьмино, Шипиловка и Белогоровка – Луганской, а также Федоровка, Парасковеевка, Бахмут, Водяное, Марьинка и Победа Донецкой области.

Ныне на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки российских войск. За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы н. п. Янжуловка Черниговской области; Толстодубово, Волковка, Белокопытово, Волфино и Басовка Сумской области; Ветеринарное, Красное, Волчанск и Двуреченское на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обстреляли из танков, минометов и артиллерии районы н. п. Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Сеньковка, Купянск, Степная, Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Песчаное, Вишневое и Чернещина Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине; Ивановка, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам от ВС РФ подверглись районы н. п. Белогоровка, Веселое, Васюковка, Зализнянское, Бахмут, Александро-Шультино, Озаряновка, Дилиевка и Майорск на Донетчине.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы населенных пунктов рядом с линией столкновения. Среди них Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому влиянию подверглись Времевка и Новополье на Донетчине; Ольговское, Гуляйполе, Староукраинка, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области, Ильинка и Никополь – Днепропетровской.

На Херсонском направлении агрессор снова обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии гражданские объекты Херсона, а также Антоновку Херсонской области.

Из-за отсутствия металлических жетонов с личным номером, по которому можно идентифицировать тело погибшего военнослужащего, личный состав подразделений 20-й армии ВС РФ, который действует в Луганской области, руководство обязало носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги в ней. На этом клочке каждый российский оккупант должен указать информацию о себе.

Чтобы мотивировать личный состав к наступлению, в подразделениях ВС РФ распространяется агитация о суточных денежных надбавках за участие в штурмовых действиях. К тому же анонсирована доплата каждому захватчику за километр продвижения по украинской земле.

В Москве началась агитационная работа по мобилизации ученых. В частности, с персоналом научно-исследовательского института "Полюс", являющегося ведущим научным центром России в области лазерных технологий, проведена разъяснительная работа о социальных гарантиях и льготах мобилизованных лиц.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники сбили два вражеских самолета – Су-24М и Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы, две станции РЭБ, а также склад боеприпасов российской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВСУ опровергли заявления минобороны РФ о захвате Красной Горы под Бахмутом Донецкой области. Сейчас там продолжаются бои.

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