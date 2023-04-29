ВСУ отбили за сутки 48 вражеских атак, оккупанты мародерят на Луганщине и усилили 'фильтрацию' на Херсонщине – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили 48 атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно держат оборону.

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Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 29 апреля. Тем временем на оккупированных территориях захватчики продолжают мародерить. В частности, дома местных жителей военнослужащие РФ грабят в населенном пункте Боково-Хрустальное Луганской области.

Также противник ужесточил фильтрационные меры на временно захваченной территории Херсонской области. В частности, в населенных пунктах Малоалександровка, Новониколаевка, Скадовск и Лазурное проводятся массовые обыски жилых помещений и проверка телефонов. Основное внимание уделяют жителям, у которых есть сим-карты украинских операторов.

Российские обстрелы

28 апреля государство-террорист нанесло очередной массированный ракетный удар по гражданским объектам и жилым домам в Украине. В результате военных преступлений погибли и получили ранения мирные люди.

В целом за прошедшие сутки противник осуществил пуск 23 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Нашими защитниками уничтожена 21 крылатая ракета, а также два БпЛА оперативно-тактического уровня и два ударных дрона.

От ракетного террора россиян пострадали города Умань Черкасской области, Днепр, а также Украинка Киевской области. По предварительной информации, погибли более 20 гражданских лиц, среди них 4 детей. Под завалами остаются люди, продолжаются поисковые работы. Повреждены более 10 многоквартирных домов и другая гражданская инфраструктура.

Также враг нанес 36 авиационных ударов. Применяя управляемые авиационные бомбы, россияне атаковали Черниговщину, в результате чего в населенном пункте Костобобров разбомбили 8 гражданских домов. Кроме того, враг совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Семеновка, Леоновка, Костобобров, Гремяч, Ромашково; осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Леоновка и Бучки Черниговской области; Ромашково, Свободная Слобода, Стукаловка, Искрисковщина, Волфин и Ободы Сумской области, а также Мороховец, Липцы, Гатище, Волоховка, Нестерное, Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Красное Первое, Новомлинск, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Лиман Первый, Синковка, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки и южнее Дибровы. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Новоегоровка, Невское, Белогоровка, Торское, Серебрянка, Спорное, Ивановка. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Невскому, Диброву, Белогоровке Луганской области; Терны, Верхнекаменное, Спирне Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Идут бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки и Часового Яра. Нанес авиационные удары по Бахмуту и Богдановке. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Григоровка, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Нелиповка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник безуспешно вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное и Первомайское. Совершил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки защитники Украины отбили атаки противника в районе населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка. В то же время вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по Угледару, Пречистовке и Шахтерскому Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Между тем, совершил обстрелы более 45 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Малиновка, Затишье, Малая Токмачка, Камянское, Ивановка Запорожской области; Республиканец, Томарино, Тягинка, Херсон, Белозерка и Янтарное Херсонской области. Есть погибшие и раненые среди мирных людей, повреждены жилые дома.

Потери России

Со своей стороны Силы обороны продолжают без устали выбивать вражеские войска из своей страны. Украинская авиация за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, состав боеприпасов и 4 района сосредоточения живой силы противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российские оккупанты планируют незаконно депортировать в Россию всех детей школьного возраста из оккупированной Горловки в Донецкой области. Это, по данным ЦНС, должно произойти в конце весны после окончания учебного года;

– оккупанты заявили, что украинские ракеты HIMARS разрушили здание, где размещались офицеры Владикавказского гарнизона 58-й армии. Это произошло в 20 км от линии боевого столкновения.

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