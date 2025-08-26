ВСУ отминусовали еще 890 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 25 августа украинские защитники ликвидировали и ранили еще 890 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

В целом с начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 077 830 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 4 танка, 3 боевых бронированных машины и 33 артиллерийские системы. Общие потери врага составляют 11 134 танков, 23 178 ББМ и 31 979 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1472 единицы реактивных систем залпового огня и 1211 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 422 самолетов, 340 вертолетов и 53 442 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 3598 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 59 769 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3950 – специальной техники.

Напомним, ударные дроны атаковали российскую Сызрань. Там зафиксировано попадание в НПЗ. Поразили важный для агрессора объект Силы беспилотных систем и Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 24 августа, БпЛА атаковали крупнейший морской порт РФ на Балтике Усть-Луга. Там вспыхнул масштабный пожар. Поражение осуществили Служба безопасности Украины и Силы специальных операций ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!