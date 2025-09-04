ВСУ отминусовали еще 840 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 3 сентября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 840 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 085 410 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены: 4 боевые бронированные машины и 43 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 157 танков, 23 241 ББМ и 32 385 артсистема.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1479 единиц реактивных систем залпового огня и 1215 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 422 самолетов, 341 вертолета и 56 045 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 3686 российские крылатые ракеты.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 60 692 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3956 – специальной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России нужны годы и миллионы солдат, чтобы полностью захватить Донецкую область. Зеленский обратил внимание, что за четыре года Путин не смог захватить даже 30% одной области.

