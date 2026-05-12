ВСУ отминусовали еще 1020 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 11 мая украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1020 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 343 050 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 2 танка, 2 бронемашины и 72 артиллерийские системы. Общие потери врага составляют 11 926 танков, 24 553 ББМ и 41 935 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1785 единиц реактивных систем залпового огня, 1373 системы противовоздушной обороны и 1373 наземных робототехнических комплекса.

Общие потери россиян увеличились до 435 самолетов, 352 вертолета и 285 506 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4585 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 33 российских корабля, утилизировали 95 855 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4179 – специальной техники.

Напомни, Россия рассматривает возможность объявления новой волны мобилизации численностью до 300 тысяч человек в случае затягивания войны против Украины. Такой сценарий может быть реализован, если Кремль решит продолжать боевые действия еще на один-два года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2026 году в стране-агрессоре России планируют завербовать в армию около 20 тысяч иностранцев иностранцев.

