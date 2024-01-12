ВСУ отразили атаки врага на восьми направлениях: произошло 68 боевых столкновений – Генштаб

Идут 688-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. В течение текущих суток произошло 68 боевых столкновений, 8 из которых – на левом берегу Днепра, на временно оккупированной части Херсонской области.

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Подразделения ВСУ держат оборону, продолжая удерживать занятые позиции и нанося огневое поражение врагу. Об этом сказано в ежедневной сводке Генерального штаба ВСУ.

В течение суток враг нанес 2 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам – к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В свою очередь авиация Сил обороны нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 зенитно-ракетных комплексах противника. Ракетные войска поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления, 1 артиллерийское орудие, 2 средства противовоздушной обороны, 1 склад боеприпасов и 1 радиолокационную станцию противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе Волчанска Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Сосновка, Карповичи, Семеновка, Гремяч Черниговской области; Марчихина Буда, Искрисковщина, Басовка, Покровка, Рясное, Большая Писаревка Сумской области; Гурьев Казачок, Уды, Зибино, Бударки, Дворичанское Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 6 атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Двуричную, Синьковку, Петропавловку, Ивановку, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки вблизи Макеевки Луганской области и Григорьевки и Веселого Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Авиационные удары получили районы населенных пунктов Новоегоровка Луганской области и Зеленая Долина, Колодцы Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спирне, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отбиты 4 атаки противника у Андреевки и Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Богдановки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки врага возле Авдеевки и еще 16 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Новобахмутовка и Авдеевка Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь РФ при поддержке авиации 15 раз пыталась прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Курахово, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области. Под артиллерийские и минометные обстрелы попало более 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 5 атак в районе Роботиного Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Железнодорожное, Волшебное, Малая Токмачка, Роботино, Новоандреевка Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийских обстрелов противника подверглись Херсон, Золотая Балка, Тягинка, Ивановка Херсонской области и Дмитровка, Ивановка, Яселка Николаевской области. Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Здесь орн совершил 8 безуспешных штурмовых действий. Украинские воины продолжают удерживать занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Как сообщал OBOZREVATEL, около полудня 12 января российские военные с левого берега Днепра обстреляли Корабельный район Херсона. В результате обстрела погибли два человека. А в Черниговской области российская ДРГ расстреляла авто с мирным жителем.

Ранее под вражеским огнем оказался, в частности, Харьков: в городе разрушены гражданские объекты, пострадали люди.