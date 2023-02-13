ВСУ под Бахмутом сбили Су-24, из которого Пригожин вызвал Зеленского на дуэль. Видео

Вооруженные силы Украины сбили вражеский Су-24 в Донецкой области. Это был именно тот самолет, с которого руководитель ЧВК "Вагнер" вызвал Владимира Зеленского на дуэль.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Кепка Пригожина". Су-24 противника был сбит под Бахмутом.

В редакцию Евгению Пригожину был задан вопрос – действительно ли сбит тот самый самолет, с которого он посылал сообщение президенту Украины?

"Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника. Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание. В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолёта. Пилот – красавчик. Честь ему и хвала", – сообщил Пригожин на своем канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин залез в кабину самолета и записал очередной рекламный ролик. В нем "повар Путина" вызвал президента Украины Владимира Зеленского на дуэль "в небе".

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