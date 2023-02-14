ВСУ получили два украинских дрона Raybird-3: чем особенные и как помогут воинам во время контрнаступления. Видео

Вооруженные силы Украины получили два мощных украинских беспилотных летающих комплекса Raybird-3 производства украинской компании "Скаэтон". Они могут находиться в небе до 24 часов и работать в тылу врага в условиях радиоэлектронного противодействия.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он обнародовал видео проекта UNITED24, в котором показаны возможности украинских дронов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Raybird-3 хорошо проявил во время контрнаступления на Харьковщине. Оккупанты пытались сбить дрон из зенитного комплекса "Бук" возле Балаклеи, но не смогли. Raybird-3 не только спасся от атаки, а проследил за вражеским комплексом, который поехал на перезарядку. Дрон передал координаты артиллеристам, а они хорошо отработали по складу боеприпасов оккупантов", – рассказал Михаил Федоров и выразил уверенность, что эти дроны помогут военным во время предстоящего контрнаступления.

Raybird-3 – это БПЛА дальней разведки. Он является украинским аналогом американского беспилотника Boeing ScanEagle, но имеет ряд преимуществ. В частности, украинский дрон собирается в полевых условиях чза несколько минут без инструмента.

Продолжительность полета Raybird-3 составляет 18-24 часов, максимальная высота полета – 4500 км, максимальная дальность полета – до 2500 км. Это позволяет проводить глубокую разведку на 1200 км вглубь вражеской территории.

"Армия дронов" – это совместный проект Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Министерства цифровой трансформации и платформы UNITED24. Его цель – 200 профессиональных беспилотных авиационных комплексов тактического уровня для воздушной разведки. Комплексная программа объединит системную закупку дронов, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения пилотов.

Все желающие могут пожертвовать на сайте UNITED24 – средства поступят на специальный счет Министерства обороны в НБУ. На том же ресурсе можно отдать свой дрон.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что проект "Армия дронов" совместно с Госспецсвязью передали 12 беспилотников украинского производства для военных, находящихся на передовой в Донецкой области.

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