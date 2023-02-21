ВСУ получили новую партию беспилотников от Порошенко

Порошенко побывал на производстве БПЛА Poseidon на Кипре, где готовится к отправке в Украину очередная партия беспилотников.

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Порошенко обнародовал видео на своем youtube канале.

"Сразу после окончания Мюнхенской конференции безопасности на несколько часов заехали на Кипр - здесь мы подписываем новые документы по проекту "Poseidon" и отправляем в Украину еще одну партию "птичек" для нашей артиллерии. Есть и другие интересные наработки – пока мы их не разглашаем , но они неприятно поразят русскую и порадуют украинцев. Вот эти уже упакованные комплексы отправляются сегодня вечером в Украину, чтобы как можно быстрее попасть к нашим ребятам на передовую. Потому что нам крайне важно ускорить подготовку ВСУ к наступлению", – сообщил Петр Порошенко.

Poseidon H10 – это настоящие "глаза арты", их уже не раз опробовали в боевых условиях, они способны противостоять враждебным РЭБам, рассказывает пятый президент. Следующая партия отправится в Украину уже послезавтра.

"Вместе с партнерами-производителями мы постоянно работаем над модернизацией этих оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов – чтобы передавать арте еще больше информации, иметь более качественную оптику, "тепло" и более надежную защиту от систем радиоэлектронной борьбы. Мы также тщательно изучаем возможности шестой модели – Poseidon H6. Он летает на большей высоте, часами может находиться в воздухе и имеет большую грузоподъемность", – отмечает Порошенко.

Порошенко сообщил, что они не просто передают беспилотники в украинские бригады, но и обеспечивают их ремонт. Сегодня договорились начать программу построения сервиса, состава запасных частей, расширение учебной программы – как пилотов, операторов дронов, так и техников.

"Все, что мы делаем – для того, чтобы усиливать мощь наших Вооруженных сил. Вся эта техника – на миллионы евро. Как всегда половину финансирует Фонд Порошенко, вторую половину собирает ОО "Дело Громад", все неравнодушные украинцы. Каждая ваша гривна, или 10 гривен важны не меньше, чем любой другой вклад. Потому что мы вместе приближаем Украину к Победе", – резюмирует Порошенко.

В августе 2022 года Порошенко сообщил о долгосрочном контракте на БПЛА Poseidon H10. Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота – до 4000 метров. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведку и наведение артиллерии, корректировку огня больших калибров.

"Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии, чтобы каждый удар по врагу был максимально эффективным", – объяснил Петр Порошенко. Он также сообщил, что программа получила название "Глаза Арты".

Первые БПЛА поступили в подразделения Десантно-штурмовых войск. Петр Порошенко также передал комплекс БПЛА "Poseidon" разведчикам 131 батальона, который участвовал в освобождении Снегиревки и херсонских земель.

14 января Петр Порошенко передал в войска три комплекса БПЛА "Poseidon", изготовленных на шасси британского грузовика DAF. Это девять БПЛА, станции управления, а также три специально переоборудованных автомобиля с кунгами. Бойцы, проходившие обучение для управления этими беспилотниками, также получили соответствующие сертификаты.

"Это – инновационная разработка, которую придумали технари "Дела Громад". В общем – это 9 птичек. Кунги были созданы на основе наших DAFов. Внутри машин есть абсолютно все, чтобы развернуться и уничтожать врага. И это то, что требовалось военным для эффективной работы – чтобы русня горела в аду", – отмечает Порошенко.

Недавно Петр Порошенко на своей странице в Facebook показал поразительное видео, как с помощью БПЛА "Poseidon" уничтожают российскую гаубицу МСТА.

В настоящее время Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Дело громад" реализуют контракт на поставку более 20 комплексов (65 "птичек").