ВСУ получили тягачи и топливные цистерны от сети ОККО

С начала полномасштабного вторжения сеть ОККО передала для нужд ВСУ 8 автомобильных тягачей, 7 полуприцепов-цистерн и 2 полуприцепа-авиазаправщика. Используя эту технику, защитники смогут лучше наладить логистику обеспечения нефтепродуктами.

"Перед каждой передачей наши специалисты проводят осмотр транспортной единицы, ее ремонт при необходимости, замену шин и нужных комплектующих. Стоимость таких подготовительных работ может составлять от 10 000 USD, в зависимости от сложности и комплектации. Воины получают машины полностью на ходу, готовые с первых дней к выполнению задач", – комментирует руководитель отдела транспортного обеспечения сети ОККО Андрей Мануляк.

Последняя такая передача состоялась в начале февраля, когда автоцистерну марки Everlast объемом 35 кубометров получил от ОККО 228 отдельный батальон логистики ВСУ. По словам командира подразделения, такая крупнотоннажная цистерна может закрывать потребность в топливе одного танкового батальона и способна заменить несколько малых бензовозов.