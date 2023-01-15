ВСУ поразили американцев своей изобретательностью на поле боя – CNN

Бойцы ВСУ удивляют весь мир своей изобретательностью и мастерством использования поставляемого Западом оружия. Американских чиновников поразила самодельная система наведения, которую Украина разработала на поле боя.

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Об этом сообщило издание CNN. Военные из США оценили по достоинству украинских воинов.

"Их инновационный подход просто поражает", – сообщил директор программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

Именно благодаря успехам украинских солдат американские военные смогли оценить эффективность и многогранность собственного вооружения.

Как заявляет источник, суть инновации заключается в разработке специального программного обеспечения, которое смогло трансформировать обычные планшеты и смартфоны в широко используемые на фронте сложные профессиональные системы наведения.

Результатом стало мобильное приложение, которое получает и передает изображения со спутника в реальном времени, тем самым помогая находящимся на передовой подразделениям вести прямой огонь по конкретным целям.

Поскольку это – программа, а не аппаратное обеспечение, ее легко быстро обновить и получить актуальную информацию.

Официальные лица США, которые ознакомились с этим инструментом, согласились, что он очень эффективен при наведении огня украинской артиллерии на российские цели.

Приложение для наведения – один из десятков примеров инноваций на поле боя, которые Украина разработала за почти год войны, часто находя дешевые решения для дорогих проблем.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может рассчитывать на увеличение поставок тяжелого вооружения от западных стран в ближайшее время. Это принципиально, так как продолжается решающая фаза войны.

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