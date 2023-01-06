ВСУ пошли на военную хитрость: появились подробности ''бавовны'' в командном пункте оккупантов возле Васильевки. Фото

4 января ВСУ устроили "бавовну" оккупантам на захваченной Россией части Запорожской области. Украинские бойцы ударили HIMARS по командному пункту врага, который размещался в селе Бурчак возле Васильевки. При этом наши защитники прибегли к военным уловкам.

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Об этом сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона" и обнародовал фото, которое прислали местные жители. Отмечается, что ВСУ нанесли удар по КП 4-й гвардейской военной базы 58 общевойсковой армии ВС РФ.

Вражеское логово обстреляли четырьмя высокоточными управляемыми ракетами GMLRS. После чего украинские защитники подождали, пока отсутствовавшие в момент обстрела на территории командного пункта оккупанты подойдут к зданию, чтобы "оценить ущерб". И спустя 45 минут после первого "прилета" запустили по врагу еще две "контрольные" ракеты.

Пока нет точной информации о количестве "двухсотых" оккупантов. Предварительно известно о 15 раненых российских захватчиках.

Интересно, что 4 гвардейская военная база – подразделение с большим количеством отказников. По данным СМИ, только в марте 2022 года от участия в войне с украинцами отказались более 300 военнослужащих этой части.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинские военные нанесли удар по комендатуре врага во временно оккупированной Васильевке, где зафиксировано скопление российских захватчиков.

Кроме того, ВСУ устроили оккупантам "дискотеку" в Пологах на Запорожье. Там уничтожен вражеский склад боеприпасов. По свидетельствам очевидцев, детонация длилась более двух часов, а тела ликвидированных оккупантов долго валялись под открытым небом.