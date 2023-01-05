ВСУ ''приземлили'' самолет Су-25 и вертолет Ми-8 оккупантов, в РФ пытаются остановить выезд мужчин перед новой волной мобилизации – Генштаб

За сутки 5 января российские захватчики продолжают попытки полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. Они непрерывно ведут наступательные действия в Бахмутском и Лиманском направлениях.

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Чтобы усилить позиции россиян, им приходится раз за разом проводить мобилизацию: перед следующей волной уже объявлен запрет на выезд из РФ. Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ на Facebook.

"Враг безуспешно пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – обороняется", – лаконично указали наши военные.

В течение суток оккупанты обстреливали из артиллерии и военной авиации следующие направления:

на Слобожанском направлении огневого поражения потерпели районы Старицы, Огурцового, Волчанская, Устиновки и Фиголовки Харьковской области;

на Купянском направлении под огневое влияние попали Двуречная, Ольшана, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое в Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области;

на Лиманском направлении вражеские обстрелы фиксировались в Макеевке, Площадке, Кузьмино и Диброве Луганской области;

на Бахмутском направлении оккупанты обстреляли Спорное, Берестово, Белогоровку, Веселое, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Северное, Майорск и Нью-Йорк в Донецкой области;

на Авдеевском направлении огневого поражения потерпели Авдеевка, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;

на Новопавловском направлении противник обстрелял Никольское, Угледар и Пречистовку Донецкой области;

на Запорожском направлении под огонь вражеской артиллерии попали районы населенных пунктов Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Щербаки и Степное в Запорожье и Никополь Днепропетровской области;

на Херсонском направлении противник не прекращает террора мирного населения. От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура и мирные граждане Чернобаевки и Херсон.

"Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. В то же время наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8", – отрапортовали Силы обороны об ущербе, нанесенном российской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, захватчики продолжают роптать на адскую ситуацию в Запорожском направлении. Они мечтают сбежать на войну в Сирию, поскольку боятся давления на Вооруженные силы Украины.

Диктатор Путин приказал ввести режим прекращения огня в Украине на Рождество, который якобы будет действовать по всей линии боевого соприкосновения. В ответ в Офисе президента Украины заявили, что для России перемирие начнется только после освобождения всех оккупированных ею территорий.

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