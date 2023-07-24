ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах – Генштаб

По состоянию на 24 июля Силы обороны ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Наши бойцы закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе, опубликовав ежедневную сводку на Facebook. При этом наши военные предупреждают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

"В течение суток враг нанес один ракетный и 58 авиационных ударов, совершил более 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушения и повреждения получила портовая инфраструктура и пункты хранения зерна на юге Украины, жилые дома и другая инфраструктура", – указали в сообщении Сил обороны.

Враг регулярно продолжает минометные и артиллерийские обстрелы по всем направлениям, куда удается попасть. В частности, атакам подвергается:

на Купянском направлении авиаудары фиксировались возле Тернов, Ольшаной, Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Купянск, Отрадное Харьковской области;

на Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Лимана, Ямполя, Северска, Спорного, Раздолевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах северо-западнее Орехово-Василовки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационных ударов в районах Дилиевки и Предтечино Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Богдановка, Ивановское, Часов Яр Донецкой области;

на Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Новокалинового, Авдеевки, Невельского Донецкой области. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области;

на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Максимилиановка Донецкой области;

на Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Ровно Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Благодатное Донецкой области;

на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Лобкового Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Гуляйполе, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степногриск Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Качкаровка, Казачье Херсонской области и город Херсон.

Нелегкой ситуация складывается для жителей временно оккупированных территорий. В лучших традициях "русского мира" захватчики мародерят и выселяют людей из их собственного жилья, кроме того, занимают даже такие безобидные учреждения, как детские сады и школы.

"В населенном пункте Раденск Херсонской области, российские военнослужащие обустроили территорию местного детского сада под полевой госпиталь. Там, на лечении, находятся десятки раненых оккупантов", – рассказали в Генштабе.

Впрочем, наши военные не оставляют врага без справедливого ответа. Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за сутки поразили четыре пункта управления, три средства противовоздушной обороны, девять артиллерийских средств на огневых позициях и четыре станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на будущей неделе запланировано "много разных событий, которые обязательно усилят украинскую защиту", заявил президент Зеленский. В связи с массированной атакой ВС РФ по Одессе глава государства отметил: главная мишень оккупантов – это человечность и основы всей нашей европейской культуры.

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