ВСУ продолжают удерживать плацдармы на левом берегу Днепра: отразили четыре штурма окупантов - Генштаб

Идут 689-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. В течение текущих суток произошло 49 боевых столкновений, кроме того противник совершил 4 безуспешных штурмовых действия позиций ВСУ на левом берегу Днепра во временно оккупированной части Херсонской области.

Видео дня

Подразделения ВСУ держат оборону, продолжая удерживать занятые позиции и нанося поражение врагу. Об этом говорится в ежедневной сводке Генерального штаба ВСУ.

Всего за сутки враг нанес 32 ракетных и 65 авиаударов, совершил 42 обстрела из РСЗО по населенным пунктам Украины; к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

В свою очередь авиация ВСУ нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. ПВО Украины уничтожило 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Ракетные войска поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и техники, 9 артиллерийских средств, 4 средства противовоздушной обороны, 1 склад боеприпасов и 1 станцию РЭБ противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка по-прежнему без изменений; признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах Волчанска и Веселого Харьковской области. Под артиллерийские и минометные обстрелы врага попали 35 населенных пунктов, среди них Константиновка, Хотинь, Поповка, Волфине Сумской области; Гатище, Плетеновка, Волчанск, Потихоново Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 4 атаки противника в районе Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Песчаное, Ивановка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки в районах Макеевки Луганской области и Тернов Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Невского, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Северска Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спирне, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражена атака противника в районе Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 5 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 10 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Очеретино Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 16 раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника южнее Пречистовки и западнее Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Водяне Донецкой области. Под артиллерийские и минометные обстрелы попали 10 населенных пунктов, в частности, Водяне, Угледар, Пречистовка, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки в районе Роботиного Запорожской области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области. Под артиллерийские и минометные обстрелы попали 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Волшебное, Малая Токмачка, Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийских обстрелов противника подвергся областному центру и районам населенных пунктов Михайловка, Садово, Днепровское, Велетенськое Херсонской области. Также враг нанес авиаударов в районах населенных пунктов Красный Маяк и Змиевка Херсонской области. За сутки противник совершил 4 безуспешные штурмовые действия на позиции наших войск, но наши подразделения по-прежнему удерживают занятые позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские кафиры с левого берега Днепра обстреляли Корабельный район Херсона. В результате обстрела погибли два человека.

Напомним также, что Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине. По словам президента США, "пора действовать", ведь принятие решения приблизит Штаты к защите национальных приоритетов.