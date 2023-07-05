"ВСУ продвигаются очень четко и хорошо организованно": Шольц развеял слухи о недовольстве Запада украинским контрнаступлением
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ВСУ продвигаются очень четко. Он отметил, что украинское контрнаступление спланировано четко и правильно.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с румынским коллегой Марчелем Чолаку. Он отметил, что не ждал от Украины таких успехов.
"ВСУ продвигаются очень четко и хорошо организованно", – заявил Шольц.
Он также выразил удивление быстрыми изменениями на фронте каждый день, несмотря на то, что не ожидал такой динамики. Однако он подчеркнул, что украинские силы очень тщательно готовили операции и продолжают работать с настойчивостью и целеустремленностью.
Более того, Германия и многие другие страны выразили готовность оказывать долгосрочную поддержку Украине, "сколько будет продолжаться военный конфликт".
"Германия создала условия для поддержки Украины даже в течение длительного времени, если война продлится долго. Многие страны смогут оказывать помощь в течение одного, двух, трех, а если понадобится, то и более лет, потому что мы не знаем, как долго продлится военный конфликт", – добавил глава немецкого правительства.
Как сообщал OBOZREVATEL, уанцлер Германии Олаф Шольц яростно защищал отправку помощи Украине после того, как протестующие освистали его во время выступления на собрании его партии в Фалькензее под Берлином. Он подчеркнул, что разжигателем войны является кремлевский диктатор Владимир Путин.
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