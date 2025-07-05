ВСУ продвинулись под Купянском, враг атакует на нескольких направлениях: карты от ISW

На большинстве направлений фронта продолжаются ожесточенные бои – и на большинстве из них линия соприкосновения осталась неизменной. Однако россияне, к сожалению, имели продвижение на Сумщине, а также в районе Часова Яра и Великой Новоселки.

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Зато украинские воины продвинулись на Купянском направлении. Об этом говорится в анализе боевых действий от Института изучения войны (ISW).

Так, на Курщине, по данным ISW, в течение последних двух суток продолжались бои в неопределенных районах. Подтвержденных данных о продвижении украинских или российских войск на этом участке аналитики не нашли. В то же время российские "военкоры" без подтверждений заявляли об атаках россиян в направлении Теткино и контратаках украинцев вблизи Безсаловки Сумской области неподалеку от границы.

На Сумщине захватчики имели продвижение. Геолокационные кадры от 4 июля показали оккупацию россиянами Новониколаевки и продвижение на юго-запад от населенного пункта.

Бои на Сумщине 3 и 4 июля шли вблизи Кондратовки и Константиновки, а также вблизи Мирополья, там российские войска атаковали. Украинские же контратаки, согласно заявлению одного из российских военных блогеров, состоялись вблизи Кондратовки и Константиновки.

Пытались наступать захватчики и на севере Харьковщины – без подтвержденных продвижений. При этом российские пропагандисты хвастались "успехами" оккупантов вблизи Волчанска.

Достоверно известно, что 3 и 4 июля российские войска атаковали к северу от Харькова вблизи Глубокого и Зеленого, а также на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска.

А вот на Купянском направлении продвижение имели украинские воины: геолокационные кадры от 3 июля зафиксировали успехи наших воинов к востоку от Колесниковки.

Российские военные блогеры расписывали "продвижение" оккупантов на север и запад от Каменки (на северо-восток от Купянска) и утверждали, что они захватили Строевку (на северо-запад от Каменки вдоль международной границы).

Бои шли к северу от Купянска вблизи Петропавловки, Кондрашовки, Голубовки и Радьковки, а также вдоль международной границы в направлении Амбарного и вблизи Мелового.

Продолжали наступать россияне на Лиманском направлении. Продвижений они не имели.

3 и 4 июля российские войска продолжали наступления на северо-запад от Лимана вблизи Карповки, Редкодуба и Колодязей; на север от Лимана вблизи Нового Мира и Зеленой Долины и в направлении Шандриголового; на северо-восток от Лимана вблизи Торского; и на юго-восток от Лимана в районе Серебрянского лесничества.

Вблизи Боровой захватчики также не продвинулись вперед.

Здесь они пытались наступать на север от Боровой вблизи Загрызово; на северо-восток от Боровой вблизи Зеленого Гая; на восток от Боровой вблизи Надии; и на юго-восток от Боровой вблизи Грековки и в направлении Ольговки.

Без продвижений пытались наступать россияне 4 июля и на Северском, Покровском, Новопавловском и Торецком направлениях.

На Северском направлении бои шли вблизи Дроновки, Серебрянки, в направлении Выемки и вблизи Федоровки.

В районе Покровска россияне атаковали на северо-восток от города в районе Новоторецкого, Разино, Мирного и Малиновки и в направлении Владимировки и Софиевки; на восток от Покровска в районе Миролюбовки и Проминя, на Новоэкономичное и Мирноград; на юг от Покровска возле Новоукраинки; и на юго-запад от Покровска возле Удачного и на Молодецкое и Новоподгороднее Днепропетровской области.

На Новопавловском направлении боестолкновения произошли северо-восточнее Новопавловки возле Новосергиевки; восточнее Новопавловки возле Котляровки; юго-восточнее Новопавловки возле Алексеевки, Орехового, Дачного; на юг от Новопавловки в районе Запорожья, Ялты, Звезды, Комара, Поддубного, Мирного, Грушевского и на Толстого, Андреевку-Клевцово; и на юго-запад от Новопавловки на Воскресенку. Российские военные блогеры также утверждали, что украинские силы контратаковали под Поддубным.

На Торецком направлении оккупанты были особенно активными в районах Дилиевки, Русина Яра, Полтавки, Яблоновки, Александро-Калинового, Романовки, в направлении на Катериновку, Степановку, Плещеевку.

А вот в районе Часового Яра захватчики недавно продвинулись к корпусу №2 Часовярского огнеупорного завода в юго-западной части города.

Заявления же российского минобороны и пропагандистов РФ о якобы захвате Предтечино к югу от Часова Яра аналитики не подтверждают.

Наступали захватчики к югу от Часова Яра в направлении Белой Горы.

Имели оккупационные войска также продвижение в районе Великой Новоселки.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 3 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно захватили Веселое и продвинулись к северу от Шевченко (оба пункта к северо-западу от Великой Новоселки).

3 и 4 июля российские войска наступали к северо-западу от Великой Новоселки в районе Свободного Поля, Шевченко и Малиевки Днепропетровской области.

На Гуляйпольском направлении, несмотря на усилия оккупантов, продвинуться им не удалось. Там они атаковали вблизи Новозлатополя.

Также захватчики продолжали безрезультатные наступательные операции в западной части Запорожской области, хотя некоторые российские пропагандисты и рассказывали о продвижении оккупантов в западной части Каменского, что на юго-запад от Орехова.

3 и 4 июля российские войска атаковали на юго-запад от Орехова вблизи Каменского и в направлении Новоандреевки и Новопавловки.

Кроме того, российские войска продолжали ограниченные атаки в Херсонской области, в частности вблизи Антоновского моста, но не продвинулись вперед.

Напомним, после недавнего телефонного разговора российского диктатора и президента США Путин отклонил призыв Трампа к быстрому миру в Украине. Именно так в ISW трактовали заявления о переговорах, которые звучали из Кремля и из Белого дома. Аналитики также объяснили, как Кремль пытается воспользоваться переговорами.

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