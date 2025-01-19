ВСУ разрушают планы врага: в Генштабе рассказали о 'самых горячих' направлениях фронта

С начала суток по состоянию на 16:00 воскресенья, 19 января, на фронте произошло 125 боевых столкновений. Защитники Украины останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы оккупантов.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Как отмечается, в течение суток противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Прогресс, Романовка, Грабовское, Покровки Сумской области; Лемищино Харьковской области; Леоновка, Медведевка, Бериловка Черниговской области.

Авиаударам неуправляемыми авиационными ракетами подверглись населенные пункты Александровка Сумской области и Гремяч Черниговской области.

Какая ситуация на линии столкновения 19 января

На Харьковском направлении при поддержке штурмовой авиации враг дважды без успеха атаковал позиции Сил обороны близ Волчанска, также нанес авиаудар в районе населенного пункта Волчанские Хутора.

На Купянском направлении враг в течение дня семь раз пытался продвинуться в районах Строевки, Песчаного, Колесниковки, Загрызово и Лозовой, четыре атаки успешно отбиты, еще три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении произошло 14 боестолкновений вблизи Новоегоровки, Надии, Новосергеевки, Новосадово, Заречного, Колодезей, Зеленой Долины, Тернов и в Серебрянском лесничестве. Семь боестолкновений продолжаются.

На Северском направлении враг проводил наступательные действия в районах Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского, обе атаки были успешно отражены нашими защитниками.

На Краматорском направлении противник семь раз атаковал в районе Часова Яра и Белой Горы, продолжаются пять боестолкновений.

На Торецком направлении захватчики 17 раз атаковали в районах Торецка, Дылеевки и Щербиновки. 11 атак успешно отбиты, продолжаются шесть боев, говорится в сводке.

На Покровском направлении сохраняется высокая активность врага. 62 раза за сегодня начинались столкновения разной интенсивности вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Мирноград, Покровск, Зверево, Шевченко, Удачное, Успеновка, Котлино, Надеевка, Новотроицкое, Новоандреевка, Славянка, Петропавловка, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное, 15 боев продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении агрессор 12 раз атаковал в районах Константинополя и Великой Новоселки, продолжаются четыре боя. Враг нанес авиаудар неуправляемыми ракетами по населенному пункту Новополь.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

На Курском направлении Силы обороны отражают одну атаку, в общей сложности уже зафиксировано четыре боя. Враг нанес два авиаудара двумя КАБами по населенным пунктам и позициям Сил обороны, кроме того, совершил 196 артиллерийских обстрелов, в том числе пять из РСЗО.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу, заявили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 января президент Владимир Зеленский назначил бригадного генерала и бывшего командующего ОК "Юг" Геннадия Шаповалова координатором военной помощи Украине в Висбадене. Основной его задачей станет координация военного сотрудничества с партнерами.

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