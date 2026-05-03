ВСУ ударили по двум крупным судам в акватории входа в порт Новороссийск: Зеленский показал видео

Украинские войска продолжают наносить удары по российскому теневому нефтяному флоту, который помогает Кремлю продолжать финансировать войну. Накануне защитники поразили два судна в акватории входа в порт Новороссийск.

Танкеры активно применялись для перевозки нефти. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства заявил, что украинские воины продолжают применение "санкций" против российского теневого нефтяного флота. Зеленский отметил, что атакованные вблизи Новороссийска танкеры активно применялись для перевозки нефти.

"Благодарю начальника Генштаба Андрея Гнатова за руководство операцией, контрразведчиков Службы безопасности Украины и наших ВМС Украины за неизменно полезные результаты. Украинская дальнобойность будет всесторонне развиваться – на море, на небе и на земле. Слава Украине", – написал Зеленский.

