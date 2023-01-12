ВСУ улучшили свои позиции в районе Белогоровки, однако самого населенного пункта больше не существует, — Гайдай

ВСУ держат и даже улучшили свои позиции в районе Белогоровки, хотя ее уже как населенного пункта не существует. Тысячи прилетов полностью разбили инфраструктуру города и разрушили дома.

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Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ. Он подчеркнул, что у Белогоровки идут тяжелые бои.

"Там идут достаточно серьезные боевые действия. Наши Силы обороны держат позиции, они их даже немного улучшили и не дают возможности наступать оккупационным войскам. Но и до этого, и после этого территорию населенного пункта Белогоровка просто разрушали бешеными обстрелами, и до сих пор его обстреливают и тяжелая артиллерия, и танки, и авиабомбы, и ракеты. Так что сегодня, к сожалению, как населенный пункт Белогоровка уже не существует", – рассказал Гайдай.

Гайдай рассказал также о других городах Луганщины, которые "перестали существовать" из-за постоянных обстрелов. За более чем 4 месяца тяжелых боев оккупанты фактически уничтожили помимо Белогоровки такие населенные пункты, как Попасная, Кременная, Рубежное, Золотое, Горное, Лисичанск.

Глава Луганской ОВА напомнил, что Белогоровка – это тот населенный пункт Лисичанского общества, где была проведена одна из самых позорных операций российских войск.

Захватчики пытались сделать переправу через Северский Донец и построить в Белогоровке плацдарм. ВСУ три раза там разбивали, в Белогоровке осталось около ста единиц вражеской техники и 500 вражеских бойцов, которых наши защитники уничтожили.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали 430 российских кафиров. Воины сожгли вертолет и беспилотники, которыми враг атаковал населенные пункты или пытался вести воздушную разведку. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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