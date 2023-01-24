ВСУ уничтожили бензовозы врага и накрыли огнем кафе с офицерами РФ: всплыли подробности ''бавовны'' на Херсонщине

Украинские воины устроили мощную "бавовну" оккупантам, находящимся на временно оккупированной части Херсонской области. В Рубановке враг потерял значительное количество военной техники.

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В Олешках же прилетело в место проведения собрания российских захватчиков, у врага есть потери. Об этом сообщает один из популярных херсонских пабликов.

По данным авторов Telegram-канала "Х*евый Херсон", которые, как они уверяют, проверены мониторинговыми группами, на оккупированной части Херсонщины произошли две мощных "бавовны".

Так, во временно оккупированной Рубановке украинские воины попали по расположению вражеской техники.

"Сожжены шесть бензовозов, два САУ, два танка, МТЛБ, БТР", – перечисляют авторы канала.

Не менее запомнится захватчикам и "бавовна" во временно оккупированных Олешках.

"Олешки. Кафе "Эдем", накрыли офицеров, когда у них там проводили собрание. Российский офицерский корпус сократился, точную информацию по количеству предоставим чуть позже. По стечению обстоятельств, во время офицерского "обеда" был прилет по цели примерно в километре от "Эдема" и было опасение, что они убегут. Но те героически продолжали свое последнее собрание, пока не дождались, когда прилетело по ним", – говорится в сообщении.

Накануне автор канала "Николаевский Ванек" также писал об ударе в Олешках.

"Эдем" накрыли как раз во время совещания высших военных чинов, сейчас там куча скорых, пожарные, движение, кипиш... Горите! Ответ за Днепр продолжается и будет продолжаться", – отмечал он.

По данным этого канала, удар по Олешкам был нанесен 23 января между 16 и 17 часами.

Напомним, ранее глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай рассказал о "бавовне" в Кадиевке. В результате мощного удара по зданию, где жили "кадыровцы", у врага есть потери – "и не один десяток".

Также сообщалось, что ВСУ устроили оккупантам "бавовну" в районе Бахмута. Там по захватчикам блестяще отработали минометная батарея и польская САУ "Краб".