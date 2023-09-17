ВСУ уничтожили два ЗРК "Бук-М3" в оккупированном Светлодарске на Донбассе. Видео
Украинские бойцы активно уничтожают на фронте российских окупантов и их технику. Среди "свежих" потерь армии РФ два ЗРК "Бук-М3".
Вражескую технику отличили в оккупированном Светлодарске на Донбассе. Яркое видео опубликовано в Telegram-канале "Стратком ВСУ" (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Сегодня около 12:30 во временно оккупированном Светлодарске Вооруженные Силы Украины успешно "демилитаризовали" два зенитно-ракетных комплекса "Бук-М3", – говорится в сообщении.
Отмечается, что оба ЗРК пытались защитить расположенные неподалеку части штаба бригады и дивизии ВДВ оккупационных российских войск.
На кадрах показан прицел военных, сам удар и пламя и огромный столб дыма, простиравшийся с горящей техники.
Кроме того, бойцы показали попадание и по другим позициям вражеских подразделений.
Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки Силы обороны Украины "денацифицировали" на Таврическом направлении 196 российских оккупантов. Из них 57 были ликвидированы, еще 138 получили ранения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!