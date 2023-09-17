ВСУ уничтожили два ЗРК 'Бук-М3' в оккупированном Светлодарске на Донбассе. Видео

Украинские бойцы активно уничтожают на фронте российских окупантов и их технику. Среди "свежих" потерь армии РФ два ЗРК "Бук-М3".

Вражескую технику отличили в оккупированном Светлодарске на Донбассе. Яркое видео опубликовано в Telegram-канале "Стратком ВСУ" (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня около 12:30 во временно оккупированном Светлодарске Вооруженные Силы Украины успешно "демилитаризовали" два зенитно-ракетных комплекса "Бук-М3", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оба ЗРК пытались защитить расположенные неподалеку части штаба бригады и дивизии ВДВ оккупационных российских войск.

Видео дня

На кадрах показан прицел военных, сам удар и пламя и огромный столб дыма, простиравшийся с горящей техники.

Кроме того, бойцы показали попадание и по другим позициям вражеских подразделений.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки Силы обороны Украины "денацифицировали" на Таврическом направлении 196 российских оккупантов. Из них 57 были ликвидированы, еще 138 получили ранения.