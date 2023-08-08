ВСУ успешно отразили атаки россиян на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях: произошло около 20 боевых столкновений – Генштаб

На протяжении суток, 8 августа, защитникам ВСУ пришлось совершить более 20 прямых столкновений с противником. Российская армия пыталась прорваться на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, однако вместо этого понесла значительные потери.

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Об это сообщили в Генеральном штабе ВСУ, опубликовав ежедневную сводку фронтовых событий. Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления, пять артиллерийских средств на огневых позициях, состав боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы оккупантов", – отрапортовали наши защитники.

Однако российские захватчики не прекращают мстить, создавая опасную обстановку под угрозой ракетных атак. Такие риски, а также вероятность авиационных ударов России сохраняются по всей территории нашей страны.

Также по словам командования ВСУ, в течение суток ситуация на ключевых направлениях фронта выглядела так:

на Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Враг нанес авиационные удары в районах Синьковки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Кучеривка, Купянск Харьковской области;

на Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Серебрянки, Спорного и Веселого Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись населенным пунктам Белогоровка Луганской области и Верхнекаменному, Спирному, Раздоловке Донецкой области;

на Бахмутском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в окрестностях Клещиевки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Краматорск, Марково, Клищиевка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Богдановка, Ивановское Донецкой области;

на Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Северного Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Северного и Первомайского Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Авдеевке, Тоненькому, Соловьеву, Первомайскому и Карловке на Донетчине;

на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись Красногоровке, Острому, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области;

на Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в Старомайорском районе.Нанес авиационные удары в районах Времивки, Благодатного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области и Левадное на Запорожье;

на Запорожском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Новоданиловки и Роботино Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйполе, Малые Щербаки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области;

на Херсонском направлении артиллерийские обстрелы врага подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Никольское, Огромное Херсонской области и город Херсон, а также Куцуруб и Очаков в Николаевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский поздравил воинов-связистов с Днем войск связи и кибербезопасности ВСУ, и вручил им государственные награды. Глава государства подчеркнул, что каждый успех на поле боя всегда включает в себя труд этого подразделения армии.

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