ВСУ успешно отразили атаки врага на шести направлениях: произошло 30 боевых столкновений – Генштаб

На протяжении последних суток 18 августа на нескольких направлениях фронта произошло три десятка боевых столкновений Сил обороны с захватчиками. Украинская армия продолжает ведение наступательной операции в Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляется на достигнутых рубежах, осуществляет меры контрбатарейной борьбы.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, опубликовав ежедневную сводку на Facebook. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

"В течение суток враг нанес ракетный и 31 авиационный удар, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре", – указано в сообщении военных.

на Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Берестового Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Каменка, Красное Первое, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области;

на Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Краснопоповка Луганской области и Верхнекаменное, Свято-Покровское, Спорное, Раздолевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Орехово-Василовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Клищиевка, Щербиновка Донецкой области.

на Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе юго-восточнее и восточнее Новокалиновой Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области;

на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Победа, Константиновка, Галицыновка, Екатериновка Донецкой области;

на Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Водяное, Богоявленко, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области;

на Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области

на Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Золотая Балка, Республиканец, Одрадокаменка, Огромное, Новодмитровка, Софиевка Херсонской области и Лупарево Николаевской области.

Авиация сил обороны за сегодня девять раз атаковала районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два пункта управления и две станции радиоэлектронной борьбы противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины 3-й штурмовой бригады ВСУ продемонстрировали меткий удар из минометов по живой силе врага под Бахмутом. В результате одному из российских военных буквально "снесло башню".

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