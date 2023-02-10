ВСУ устроили HIMARS-шоу на аэродроме: в Бердянске рассказали о потерях оккупантов после ''бавовны''

Во временно оккупированном российскими войсками Бердянске Запорожской области в результате взрывов, прогремевших вечером 8 февраля, ликвидировано более 100 российских военных. Украинские воины попали в захваченный врагом аэродром.

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Об этом сообщила Бердянская городская военная администрация в Telegram. Информацию о потерях врага предоставили в ВСУ.

"Получили от наших защитников уточненную информацию о вчерашних взрывах: попадание в аэродром", – рассказали в администрации.

Также украинские защитники попали во вражеский склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, что вероятно и стало причиной мощных взрывов и пожара. Кроме этого повреждена радиолокационная станция.

Напомним недавно, в оккупированном Бердянске российские захватчики начали строить новую военную базу на аэродроме. Оккупанты разместили на ней вертолеты, установили маскировочные тенты и сооружали укрытие для военной техники. Кроме того, начали строить трубопровод, который мог бы поставлять топливо для вертолетов в будущем.

Кроме того оккупанты укрепили сам аэродром, готовя его к круговой обороне.

Ранее российские военные перебрасывали в сторону оккупированного Бердянска все больше военной техники. Также наблюдалось усиленное перемещение грузовиков с живой силой противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 8 февраля в Бердянске прогремели мощные взрывы. Их было слышно во всех районах города, а также в соседних селах.

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