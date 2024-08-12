ВСУ в Курской области застали Путина врасплох, это может стать переломом в войне. Интервью с российским журналистом Яковенко

Совершенной неожиданностью для путинского режима стала операция Сил обороны Украины в Курской области России. Де-факто она застала Кремль врасплох. К этому не была готова не только армия, но и пропагандистские медиа, которым не успели раздать "методички". Старт операции ВСУ был блестящим и при определенных условиях может привести к перелому в войне.

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Примечательно, что в самый разгар событий глава Кремля Владимир Путин подписал ряд законов, ущемляющих права россиян. Значит ли это, что он боится своего народа больше, чем украинской армии? Нет, это не так, пока диктатор может опираться на армию силовиков, готовых уничтожить любой мирный протест. Его настоящий страх – те, кто готовы к вооруженному противостоянию, ВСУ и собственная армия, которая может взбунтоваться.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

– По вашему мнению, какое влияние эта ситуация оказала на Кремль внутри страны и за ее пределами, в частности, на переговорные позиции России? И было ли это неожиданностью для Кремля?

– Судя по всему, это было абсолютной неожиданностью для Кремля. Насколько я пониманию, это было неожиданностью для руководства вооруженных сил России – судя по всему тому, что происходило, мгновенное серьезное продвижение. За короткое время ВСУ смогли взять под свой контроль территорию, значительно превышающую ту, которую Россия на протяжении длительного периода смогла бы оккупировать. Так что это явная неожиданность, явно врасплох.

Определенная растерянность в Кремле тоже очевидна, потому что не были выработаны какие-то медийные инструкции. Масштаб происходящего тоже впечатляет, потому что, если судить по тем деньгам, которые выделены на помощь беженцам – 220 миллионов рублей, по 10 тысяч на каждого, – получается, что только в Курской области их сейчас 22 тысячи. Это огромное количество. И полная растерянность среди этих людей, которые буквально в истерике обращаются к Путину с просьбой помочь.

Но Путин никак на это не реагирует. Он занимается совершенно другими вещами. В частности, вчера (8 августа. – Ред.), когда ситуация стала уже совсем критической, он подписывал законы – решения, которые можно назвать "Десять путинских ударов". Все эти удары направлены исключительно против граждан России. Это разрешение судебным приставам применять оружие против граждан России, это запрет иметь компьютеры в вооруженных силах РФ, это масса других законов, ограничивающих права граждан, направленных против россиян. Это своего рода удары по Воронежу.

Так что Кремль дезориентирован. Никакого внятного ответа явно он не может выработать. Его жалобные заявления о провокации Украины выглядят жалким блеянием. Потому что на протяжении 2,5 лет, а в целом более десяти лет путинский режим уничтожал украинских граждан, а в последние 2,5 года уничтожал интенсивно, массово, практически ставя своей задачей геноцид украинского народа, но теперь жалуется на то, что вдруг украинцы стали отвечать.

Все это говорит о полной дезориентации и полном непонимании того, что делать. Так что все произошло внезапно. И этой своей пока еще блестящей операцией украинские Вооруженные силы застали Путина врасплох.

– Исходя из решений Путина, о которых вы упомянули, можно ли сделать вывод о том, что он больше боится россиян, их протестов, чем украинской армии?

– Нет, я так не думаю. На самом деле Путин не реагирует на многочисленные просьбы, обращения. У него нет страха перед россиянами. По крайней мере, пока. Та внутренняя армия, которая существует в России – Росгвардия, ФСБ, полиция, ФСО и так далее – это гигантская армия, которая по совокупности в живой силе превосходит оккупационную армию, которая воюет на фронте против украинцев. Но эта армия нацелена на подавление мирных граждан.

В России неоткуда взяться вооруженному протесту. Этот вооруженный протест может прийти только с фронта. Поэтому пока ситуация не созрела. И граждан своих Путин не боится. У него есть та самая внутренняя армия, которая готова уничтожить любой мирный протест.

А вот против ВСУ, против вооруженной организованной силы они бессильны. Это, в частности, показал мятеж Пригожина, когда он без единого выстрела взял Ростов, а потом совершенно спокойно дошел практически до Москвы. И никто его не остановил.

Эта внутренняя армия способна уничтожать любое количество мирных граждан, но пасует перед вооруженной силой. Так что Путин не боится своего народа – до тех пор, пока силовики готовы его защищать. Сейчас он боится Вооруженных сил Украины и собственной армии, которая, в принципе, при определенных условиях может взбунтоваться. Пока он прилагает все усилия, чтобы не допустить перелома в этой войне в пользу Украины. Хотя эти события при определенном развитии могут означать перелом в ходе этой войны.

– Объявление войны или применение ядерного оружия. Как вы рассматриваете перспективу такого решения Путина?

– Я не думаю, что в ближайшее время существует серьезная вероятность этого. Понимаете, то, что делает Путин, малопредсказуемо, в этом его особенность. По крайней мере, на сегодняшний момент я с трудом представляю себе мотивы, которые побудят его покончить жизнь самоубийством. Я имею в виду применение ядерного оружия. Потому что это вещь, которая может привести к утрате им личной безопасности.

А что касается объявления войны, я не очень понимаю, зачем. Чтобы что? В военном отношении это не даст абсолютно ничего, а в международном это будет означать, что он приходит с чистосердечным признанием как агрессор. До сих пор он еще может скрывать это за какой-то риторикой, а тут – откровенное признание, что он агрессор, что он объявил войну.

Самое главное – это не даст абсолютно никаких дополнительных ресурсов. Ничего от этого не прибавится: ни техники, ни денег, ни живой силы. Этот шаг не даст абсолютно ничего в плане ресурсов, но в плане статуса официального государства-агрессора он, конечно, несколько потеряет. Поэтому я думаю, что оба эти шага маловероятны.