ВСУ ведут контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, за сутки произошло 22 боевых столкновения - Генштаб

По состоянию на 20 августа Силы обороны совершили 22 боевых столкновения с армией российских оккупантов. Наши войска продолжают ведение наступательной операции в Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, опубликовав ежедневную сводку на Facebook. Наша авиация в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления и три артиллерийских средства на огневых позициях противника", – указано в сообщении.

Защитники рассказали об огневой агрессии захватчиков и по населенным пунктам Украины. В результате террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения, а разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Следующая ситуация в течение дня наблюдалась на следующих позициях:

на Купянском направлении противник нанес авиационный удар западнее Николаевки. Вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Тополи, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области;

на Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Шейковки, Тернов, Пискуновки, Веселого Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Донецкой области.

на Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Веселого, Клещиевки, Курдюмовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Ступочки, Александро-Шультино Донецкой области.

на Авдеевском направлении артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Керамик, Степное, Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области;

на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Марьинка, Победа, Курахово, Екатериновка, Новомихайловка Донецкой области;

на Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорска Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Водяному, Угледару, Пречистовке, Золотой Ниве, Благодатному, Урожайному Донецкой области;

на Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Красная Криница, Малая Токмачка, Орехов, Роботино Запорожской области;

на Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ольговки и Садового Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новодмитровка, Берислав, Тягинка, Токаревка, Понятовка, Антоновка Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Резников подчеркнул, что хотя в информационном пространстве стран Запада и не только часто звучат упреки о якобы "усталости от войны" или "недовольстве контрнаступлением ВСУ", ни того, ни другого в действительности нет. По словам чиновника, западная поддержка Украины не ослабевает.

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