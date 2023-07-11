ВСУ за неделю уничтожили рекордное количество артсистем оккупантов: эксперт объяснил, что это значит

За минувшую неделю украинские защитники уничтожили 119 артиллерийских установок оккупантов, что является абсолютным рекордом с начала войны. Это свидетельствует, что Силы обороны продолжают придерживаться ключевой тактики первой фазы контрнаступления и "обнулять" боевые ресурсы противника.

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Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, передает РБК-Украина. Он предложил оценивать потери захватчиков в динамике.

"За неделю было ликвидировано почти 4500 оккупантов, уничтожено 26 танков, 58 боевых бронемашин и до 119 артиллерийских систем. Очевидно, чем больше артиллерии, танков и бронетехники мы им сожжем, тем меньше хлопот они доставят нам в перспективе", – подчеркнул он.

Селезнев добавил, что подобная системность наших войск дает весьма оптимистичные прогнозы. Ход контрнаступления в первой его фазе продолжается согласно планированию Генштаба ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированной Новоалексеевке под Херсоном в ночь на 11 июля взорвался склад боеприпасов россиян, который они разместили в районе элеватора. Боеприпасы после прилета детонировали до 6 часов утра.