ВСУ за сутки ликвидировали 800 оккупантов и сожгли 16 артсистем врага – Генштаб

Защитники Украины в течение 16 февраля "демилитаризовали" на фронте по меньшей мере 800 российских военных преступников. В целом на сегодняшний день количество "двухсотых" в рядах ВС РФ превысило уже 141 260 человек.

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Кроме того, за полные 359 суток войны наши воины сожгли тысячи единиц бронированной, автомобильной и авиатехники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Кроме более тысячи путинских захватчиков на фронте, Силы обороны накануне в небе обезвредили 14 крылатых ракет (871 с начала вторжения врага) и один БПЛА оперативно-тактического уровня (2013).

Также бойцы ВСУ уничтожили 20 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 5187), 16 артиллерийских систем (2322), три боевые бронированные машины (6520), два танка (3298) вражеской армии.

Лишили оккупантов еще двух средств ПВО (в общем 241), двух единиц спецтехники (221) и одной РСЗО (467).

Неизменным осталось количество сбитых российских самолетов и вертолетов – 298 и 987 соответственно, а также утопленных кораблей/катеров – 18.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе украинские воины ликвидировали оккупанта, снимавшегося в новогоднем обращении диктатора Путина. 26-летнего старлея Юрия Шнайдера "демилитаризовали" в Украине спустя месяц после того, как он получил орден из рук главы РФ.

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