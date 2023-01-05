ВСУ закрепились в Белогоровке, оккупанты стягивают силы в район Кременной, – Гайдай

Украинские военнослужащие закрепились в Белогоровке Луганской области. Российские оккупанты в свою очередь не прекращают интенсивно обстреливать населенный пункт и пытаться продавить линию обороны.

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Кроме того, путинские террористы начали перебрасывать на Луганщину дополнительные силы, в основном, из числа мобилизованных и завербованных зэков. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, воины ВСУ продолжают освобождать Луганщину с Харьковского направления. Гайдай отметил, что продвижение идет не быстро, потому что россияне накопили на том направлении огромное количество сил.

"Наши Силы обороны закрепили свои позиции в Белогоровке. Там не прекращаются постоянные обстрелы и попытки продавить линию обороны. Со стороны Харьковского направления шаг за шагом освобождают наши войска территорию Луганской области. Это не быстро происходит. Там огромное скопление личного состава и техники, все заминировано. Когда они увидели, что проседают в направлении Кременной, то начали перебрасывать туда дополнительные силы и средства", – сказал Гайдай.

Также глава ОВА подчеркнул, что с приходом сильных морозов может начаться активное задействование тяжелой техники. Однако Гайдай отметил, что это сыграет на руку не только украинским военным, но и россиянам, которые даже сейчас пытаются применять танки для обстрела украинских позиций.

"Как только земля промерзнет, для тяжелой техники откроется возможность маневрировать и проезжать по любым дорогам. Но мы не говорим, что это тяжелая техника только Вооруженных сил Украины, Нацгвардии или Сил обороны. Это будет касаться в общем военной техники, поэтому оккупанты будут так само пытаться использовать преимущество и возможность проехать по промерзшей земле. Иногда они и сейчас выезжают танками и расстреливают позиции наших военных", – отметил глава ОВА.

Напомним, Силы обороны Украины за последнюю неделю 2022 года продвинулись в сторону оккупированной Кременной на Луганщине на 2,5 километра, что является значительным достижением в условиях этой линии фронта.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что украинские защитники уже подходят к временно оккупированному городу Кременная. Он прогнозирует, что город может быть освобожден от российских захватчиков уже в начале 2023 года.

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