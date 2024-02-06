ВСУ защищают Авдеевку от окружения, ракетные войска уничтожили 3 склада БК врага – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает использовать присущую себе тактику террора и обстреливает многочисленные гражданские объекты нашего государства. Враг наносит ракетные и авиационные удары, а также производит обстрелы из реактивных систем залпового огня.

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В течение 5 февраля на фронте произошло 126 боевых столкновений. Больше всего боевых столкновений было на востоке Украины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 6 февраля.

Российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 35 авиационных ударов, совершили 90 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть пострадавшие. Разрушены и повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Под авиационными ударами были Синьковка, Ивановка, Степное, Новоселовка, Берестово Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Серебрянка, Григоровка, Нью-Йорк, Ласточкино, Авдеевка, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка Запорожской области. Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражены 8 атак возле Синьковки Харьковской области, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 20 атак врага недалеко от Белогоровки Луганской области и Ямполевки, Тернов, Торского, Григоровки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 10 атак противника вблизи населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 29 атак врага в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 16 атак южнее Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать оккупантов недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 26 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки противника в районе Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия.

В то же время наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления и 3 складам боеприпасов противника.

Напомним, в стране-агрессоре России усиливают риторику, настаивающую на гипотетическом "разделе" украинского государства после якобы их "победы" в войне. Хватаясь за "безобидные" и несвязанные между собой темы, российские чиновники пытаются нормализовать нарратив о таком "разделе" в западных дискуссиях относительно Украины.

Ранее аналитики рассказали, как Россия пытается вбить клин между Украиной и ее западными соседями. В частности, под подстрекательством российской пропаганды в Венгрии и Румынии участились заявления, что они не прочь "взять под свое крыло" западные области Украины в случае "победы" РФ.

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