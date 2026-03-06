УкраїнськаУКР
Вводятся подразделения тяжелой артиллерии, ЗРК и НРК: Сырский рассказал о реформировании бригад ТрО

Андрей Колотовкин
War
2 минуты
189
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о продолжении реформирования Сил территориальной обороны. Изменения предусматривают переход всех бригад ТрО на унифицированную структуру и усиление их боевых возможностей, в частности путем введения новых подразделений тяжелой артиллерии, противовоздушной обороны и наземных роботизированных комплексов.

Соответствующее заявление Сырский обнародовал на своей официальной странице в Facebook. По его словам, процесс реформирования воинских частей территориальной обороны начался примерно полгода назад. Он подчеркнул, что изменения направлены на усиление оборонительных возможностей подразделений и повышение их эффективности при выполнении боевых задач.

Новая структура бригад

По словам главнокомандующего, все бригады Сил территориальной обороны переходят на единую унифицированную структуру. Одним из ключевых изменений станет усиление беспилотной составляющей в воинских частях. Речь идет о более широком применении беспилотных систем в разведке, корректировке огня и других задачах.

Кроме того, в составе бригад появятся новые подразделения. Сырский сообщил, что в структуру вводятся подразделения крупнокалиберной артиллерии, зенитно-ракетные подразделения и подразделения наземных роботизированных комплексов. По его оценке, такие изменения должны существенно усилить возможности подразделений ТрО на поле боя.

"Это в разы увеличит боевые возможности бригад ТрО и позволит им вести успешную оборону определенной полосы ответственности", – отметил он.

Планы применения

Сырский также уточнил, что воинские части территориальной обороны планируют применять прежде всего в рамках оборонительных операций. Подразделения будут выполнять задачи на определенных участках ответственности, усиливая общую систему обороны.

По его словам, главной целью изменений является повышение боеспособности Сил территориальной обороны и одновременное уменьшение боевых потерь. Обновление структуры подразделений, расширение номенклатуры вооружения и совершенствование логистики рассматривается как системная работа, направленная на укрепление обороны государства.

Сырский подчеркнул, что модернизация структуры и оснащение подразделений ТрО дополнительными средствами поражения и улучшение их логистических возможностей является важной инвестицией в оборону Украины в условиях длительной полномасштабной войны.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Сырский рассказал, что в Силах обороны Украины продолжается масштабная корпусная реформа, даже несмотря на сложную обстановку на фронте. Уже созданные корпуса приобрели определенные возможности, а сейчас происходит второй этап реформирования – наращивание и передислокация бригад. Цель изменений – повысить эффективность управления, технологический уровень и боевые возможности подразделений.

