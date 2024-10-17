'Вы знаете позицию Германии': Шольц высказался по поводу Плана победы Украины

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал План победы Украины и заявил, что определенные его решения не изменятся. При этом он подчеркнул, что сейчас важно "организовать солидарность".

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Шольц отметил, что стратегические решения по некоторым вопросам Германия приняла давно и менять их не собирается. Об этом канцлер заявил перед началом саммита ЕС в Брюсселе 17 октября, сообщает издание Westfälische Nachrichten.

Канцлер заявил, что у лидеров Европейского Союза будет возможность пообщаться с украинским президентом Владимиром Зеленским по поводу Плана победы.

"Я сам делал это очень активно и неоднократно в течение последних недель и месяцев, я очень часто встречался с ним. Вы знаете позицию Германии по этим вопросам. В этом отношении ничего не изменится", – заявил Шольц.

Глава немецкого правительства добавил, что сейчас самое важно – это "организовать солидарность и говорить о том, что возможно в поддержке Украины". При этом он отметил, что основное внимание уделяется обеспечению того, чтобы у ЕС были средства, которые позволят Украине защитить себя.

"Кроме того, есть стратегические вопросы для обсуждения, вы знаете, какие решения я принял, и это не изменится" – подчеркнул Шольц.

Напомним, Зеленский 17 октября принял участие в заседании Европейского совета, состоявшемся в Брюсселе (Бельгия). Он представил европейским партнерам План победы Украины, который, по его словам, может положить конец войне "не позже следующего года".

Ранее Шольц заявил, что Германия готова обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным завершение войны в Украине. Но только когда об этом попросит он.