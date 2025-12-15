Выборы во время перемирия или изменение Конституции? Магера объяснил, можно ли удовлетворить требование Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине пора провести выборы, потому что "это демократия". При этом он не упомянул о том, что в стране идет война и действует военное положение. На фоне колоссального давления Вашингтона президент Украины Владимир Зеленский отметил, что поддерживает проведение выборов в Украине при условии, если они будут легитимными и безопасными. Глава государства обратился к международным партнерам и к украинскому парламенту с просьбой показать, как могут быть проведены выборы во время войны.

Однако, уже сейчас, не дожидаясь этих ответов, эксперты по конституционному праву объясняют, почему назначить выборы в Украине во время действия военного положения невозможно без прямого нарушения Конституции. А если будет объявлено длительное перемирие? Если Конституция будет изменена? Можно ли будет законно провести выборы в стране?

Эти нюансы в эксклюзивном интервью OBOZ.UA объяснил эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ, бывший заместитель главы ЦИК Андрей Магера.

– По вашим оценкам, насколько предложение, а скорее требование Соединенных Штатов о проведении выборов в Украине во время военного положения может быть реализовано – и с точки зрения Конституции, и с точки зрения практической организации выборов?

– Это предложение, а именно проведение выборов во время полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, не согласуется с Конституцией Украины. Конституция говорит об основных принципах избирательного права, и они заключаются, в частности, в принципе свободных выборов, зафиксированных в статье 71 Конституции Украины.

Также Конституция в статье 64, перечисляя отдельные конституционные права и свободы, которые не могут при любых обстоятельствах ограничиваться во время действия военного положения, в этом перечне не приводит избирательные права. Это очередное доказательство того, что Конституция негативно относится к проведению выборов во время действия военного положения, а военное положение — это следствие полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Поэтому, с конституционной точки зрения, проведение таких выборов очевидно невозможно.

Более того, принципы избирательного права не возникли с потолка, они не упали с неба. Они содержатся в международных документах, в частности, в Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года. Там отмечается, что представители избираются на свободных выборах. Также в статье 3 дополнительного протокола Европейской конвенции 1950 года "О защите прав человека и основных свобод" отмечается, что законодательные органы избираются на свободных выборах.

Поэтому при любых обстоятельствах возникает вопрос не только о легальности и соответствии букве закона, но и о легитимности духа и признании таких выборов и их результатов как внутри Украины, так и за их пределами.

– Представим себе, что будет объявлено перемирие – на месяц, на два, на три. Может ли на этот период будет отменено военное положение в Украине, и таким образом будет соблюдена буква закона о проведении выборов? Возможен ли такой вариант чисто теоретически?

– Если будет решен вопрос с безопасностью и не будет боевых действий, если президент издаст указ об отмене военного положения, то при таких обстоятельствах подготовка к избирательному процессу может начаться.

– Сколько времени надо от момента подготовки до собственно проведения выборов, подсчета голосов, определения победителя?

– Подготовка к избирательному процессу – это не избирательный процесс. Это технические функции, которые осуществляет, например, ЦИК по мониторингу избирательных участков, реестра избирателей, изменений в законодательство, которые необходимы для того, чтобы избирательный процесс запустить.

Эксперты по избирательному праву говорят, что такой период должен длиться (если мы говорим о качественном периоде) хотя бы шесть месяцев. Что касается самого избирательного процесса, то его срок определен в Конституции: для президентских выборов – 90 дней, для парламентских – 60 дней. В Конституции не определены сроки для местных выборов, однако в Избирательном кодексе это 50 дней. Итак, для каждого типа выборов есть свой срок избирательного процесса.

– То есть максимальный срок – 90 дней для президентских выборов.

– 90 дней – это до дня голосования. После дня голосования – это срок для установления итогов голосования, определения количества, проведения повторного голосования, последующего установления результатов выборов, официального обнародования, инаугурации президента. Поэтому этот срок растягивается.

– На четыре, пять и более месяцев?

– Конечно. Например, повторное голосование проводится на 21 день, то есть за три недели. Но это только голосование. После него еще установление результатов. Также какое-то время потом нужно для подготовки к инаугурации президента. Следовательно, это может длиться до четырех месяцев.

– Если из-за колоссального давления, которое сегодня оказывается на руководство Украины, будет принято решение об изменениях в Конституцию, можно ли таким образом, таким путем сделать эти выборы во время военного положения легитимными и законными?

– Изменения в Конституцию принимаются в течение двух очередных сессий Верховной Рады. Вообще это очень сложная процедура. Сначала президентом или не менее 150 народными депутатами вносится законопроект. Затем этот законопроект обязательно идет в Конституционный суд для получения заключения, соответствует ли он требованиям статей 157 и 158 Конституции.

Если получается положительное заключение от Конституционного суда, только тогда парламент переходит к стадии предварительного одобрения законопроекта 226 голосами и ждет следующую очередную сессию для того, чтобы принять закон минимум 300 голосами. Таким образом, изменения в Конституцию не принимаются за день или два – это минимум две очередные сессии.