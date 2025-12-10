1. Для выборов нужно перемирие. Собственно это базовый элемент для проведения выборов. Поэтому только это ставит под сомнение саму идею выборов.

Далее текст на языке оригинала.

2. Результати виборів означатимуть, що той хто виграє – підписуватиме мирний договір (навряд чи його умови глобально різнитимуться від того, що є зараз). А відтак, склад учасників виборів, якщо вони будуть, може сильно відрізнятися від тих, кого зараз міряють соціологи. Це в свою чергу робитиме вибори квазілегітимними. Але суспільство точно увійде в наджорстку турбулентність. Армія, на жаль, також.

3. Росія буде тиснути на ту позицію, яка в них вироблена давно: спочатку договір, потім вибори, потім підписання договору новим Президентом. І тому я не вірю, як мінімум, поки, в вибори по формулі: перемирʼя-вибори-договір. Росіянам це просто не потрібно.