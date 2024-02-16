Выдавал себя за гражданина Италии: нарушитель пытался уехать из Украины в Венгрию, но пограничники сорвали план. Фото

Украинец пытался уехать с территории страны в Венгрию, выдавая себя за гражданина Италии. Однако пограничники сорвали его план.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Вечером четверга в пункте пропуска "Лужанка" пограничники Мукачевского отряда обнаружили 22-летнего жителя Хмельницкого.

Мужчина пытался уехать в Венгрию по паспортному документу гражданина Италии. Однако в ходе проверки пограничники выяснили, что документ полностью подделан.

Нарушитель признался, что купил сфальсифицированный паспорт за 8 тысяч долларов США.

Как следствие – через границу мужчину не пропустили.

О наличии в действиях украинца признаков преступления, предусмотренного ст.358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов", пограничники сообщили правоохранителям.

Для дальнейшего принятия правового решения правонарушитель был передан сотрудникам полиции.

Напомним, пограничники в Одесской области задержали первого "антиухилянта". 30-летний гражданин Украины так хотел вернуться домой, что направился через границу пешком. Правда, делал он это за пределами пункта пропуска, поэтому был задержан и сейчас ждет суд.