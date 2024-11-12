"Выглядит странно": эксперт указал на нюанс с мирными инициативами команды Трампа по Украине

Мирные инициативы об урегулировании войны в Украине, которые избранный президент США Дональд Трамп озвучивал во время избирательной гонки, выглядят странно. Если речь будет идти о разделе Украины и территориальных уступках, это лишь отсрочит продолжение войны на некоторое время.

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Более того, страна-террорист Россия может воспринять это как "зеленый свет" для продолжения агрессии в отношении других соседних государств. Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал глава общественной лиги Украина – НАТО Сергей Джердж.

По его словам, в первую очередь необходимо услышать официальные заявления от Трампа непосредственно по вопросу окончания войны. При этом любые варианты обсуждения этих вопросов без Украины, особенно раздел страны и торговля территориями, будет означать возвращение к рабовладельческому строю, когда землю с людьми отдавали в такой способ.

"Конечно, это нарушение вообще всех международных законов. Тогда нужно, например, Трампу заявить, что США выходят из основополагающего акта. Хельсинкские договоренности о незыблемости границ в Европе и заявить, что все принципы ООН уже не действуют", – заявил Джердж.

Эксперт отметил, что озвученные командой Трампа мирные инициативы выглядит странно. Если администрация нового президента США будет настаивать на отказе от вступления в НАТО, это будет означать отсрочку войны на некоторое время, ведь только членство в Альянсе гарантирует то, что войны не будет.

Кроме того, если пойти на поводу у Кремля и оставить временно оккупированные территории под контролем РФ, под угрозой могут оказаться не только Украина, но и другие государства.

"Надо уже принять решение, чтобы Северный Казахстан отошел от России. В Беларуси уже поставить российский флаг, зачем им играть в эту независимость. В конце концов, часть Эстонии, Латвии, Литвы, все то, на что претендует РФ также уже начать отдавать Путину, чтобы это была не только Украина, а весь комплекс, который хочет Кремль. Вот тогда будущее заявление Трампа, если он пойдет на шаги, которые сейчас уже присутствуют в информационном поле, будет звучать полноценно. А так мне кажется, что это какие-то такие половинчатые уступки России от Штатов, от такого государства, на которое все равняются, от государства, являющегося образцом демократии, борцом за свободу, за независимость, которая является подписантом всех международных документов, сохраняющих это право на независимость, суверенитет, самоопределение", – отметил Джердж.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп постарается разорвать углубленные партнерские отношения между противниками Штатов: Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей. Ожидается, что он применит свою фирменную "смесь воинственных угроз и дружеских отношений" с некоторыми диктаторами.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 7 ноября предостерег, что сближение России с КНДР угрожает безопасности не только Европы, но и США. Он подчеркнул необходимость совместной работы стран Индо-Тихоокеанского и евроатлантического регионов.

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