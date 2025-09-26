Выход на границы 1991 года даже не обсуждается. Как насчет 'границ' 2022-го? Интервью с Самусем

Президент США Дональд Трамп сделал очень необычное для его предыдущей риторики заявление: Украина может "отвоевать всю страну в первоначальном виде" при поддержке Европы и НАТО. На первый взгляд, это звучит оптимистично. В то же время это заявление противоречит предыдущим позициям администрации Трампа.

Ранее именно его администрация предлагала Украине признать оккупированные территории российскими и даже была готова официально закрепить российский статус Крыма. Более того, при Трампе еще не было введено ни одной санкции против России. Итак, сейчас можно говорить только о "детских заявлениях" американского президента.

Зато украинская позиция остается четкой и неизменной: восстановление границ 1991 года является безальтернативной задачей. Хотя на практике сейчас сложно представить быстрое возвращение к этим границам, сама идея не может быть предметом компромиссов или сомнений. Речь идет не о возможности отказаться от них, а лишь о времени и условиях их восстановления. Что касается идеи возвращения к границам по состоянию на февраль 2022 года, то такая цель является ошибочной. В момент полномасштабного вторжения России в Украину не существовало четко согласованной линии разграничения. Минские договоренности фактически никогда не были выполненными. Более того – еще и грубо нарушены, если вспомнить о Дебальцево, которое сепаратисты присвоили, вопреки договоренностям.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный аналитик, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

– Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина имеет все возможности бороться и отвоевать всю страну в первоначальном виде. По его словам, для достижения этой цели нужна помощь Евросоюза и НАТО. Считаете ли вы, что такая перспектива действительно существует? Если да, при каких условиях?

– Посмотрите ретроспективно, что он говорил. Если мы будем комментировать каждое заявление Трампа, то, я думаю, у нас времени не хватит.

– Но это действительно очень серьезное заявление.

– Здесь смысл не в том, что говорит Трамп, а какие задачи мы перед собой ставим, какие задачи ставит Украина. Я, например, никогда не сомневался, что границы 1991 года вообще не могут дискутироваться. Есть много людей в Украине, которые официально говорят: забудьте о 1991 году. Они постоянно пишут об этом в социальных сетях.

Но я, например, считаю, что об этом не то, что нельзя говорить. Нет никакого сомнения, что в 1991 году мы получили международную поддержку, мы объявили независимость, суверенитет, нашу территорию, у нас есть Конституция. И это нельзя ставить ни под какое сомнение. То есть когда говорят, что мы не можем восстановить нашу территориальную целостность, я считаю, что это неправда. Здесь вопрос – когда, при каких условиях и тому подобное.

Конечно, на данный момент трудно себе представить, что мы можем вот так легко взять и восстановить территориальную целостность 1991 года. Между тем ни в коем случае мы не могли соглашаться на предложения того же Трампа. Я напомню, что он иногда через Уиткофа, иногда через Рубио, иногда самостоятельно говорил нам, чтобы мы официально признали оккупированные территории российскими. В том числе они говорили, что Соединенные Штаты готовы признать российским Крым.

А мы отвечали, что, ребята, идите где-то в сторону и не мешайте серьезным людям заниматься серьезными делами, то есть защитой своей территориальной целостности, суверенитета и жизни украинской нации.

Потому что детские заявления администрации Трампа никого не интересуют. Это заявление противоречит предыдущим заявлениям администрации Трампа, но оно поддерживает предыдущую позицию Украины, которая всегда исходила из того, что мы не обсуждаем территориальные вопросы.

То есть когда нам говорят: а что вы можете, можете ли вы уступить на переговорах с Путиным, можете ли вы дискутировать и так далее, то у нас позиция однозначна. Мы можем согласиться только на прекращение огня. Вы можете посмотреть любые заявления президента Зеленского, на официальную позицию Украины.

Украина официально согласилась на прекращение огня 11 марта в Джидде. Есть письменный документ, подписанный вместе делегацией Украины и делегацией Соединенных Штатов, в котором говорится, что Украина готова на 30 дней безусловного прекращения огня. Все. На этом все вопросы о территориях, о каких-то уступках по доброй воле, о языковом вопросе, церковном и так далее не обсуждаются. Это не является предметом сегодняшней ситуации.

Будем смотреть на практике, (как будет реализовываться. – Ред.) то, что заявил Трамп. Если он имел в виду, что он будет продолжать продавать нам оружие – окей, хорошо. Главное, чтобы он не поддерживал Путина, потому что то, что делал Трамп до этого времени, было поддержкой Путина. Визит на Аляску, аплодисменты, отказ вводить санкции. Я напомню, что администрация Трампа не ввела ни одной санкции против Путина, против России, российских агрессоров за время своего пребывания у власти.

Если они введут санкции, если они сделают какие-то практические шаги, тогда можно будет сказать: окей, теперь вы понемногу понимаете, что происходит. Молодцы. Вы понемногу взрослеете. Вы понемногу вырастаете из этого политического карлика, в который превратила администрация Трампа США страну, которая может претендовать вновь взять на себя лидерство в западном мире, в демократической цивилизации. Потому что США очень стремительно теряли этот статус. Буквально до последнего момента.

Они еще ничего не сделали, чтобы стать взрослым игроком со взрослыми людьми. Например, украинцы – это взрослые люди, которые четко понимают, что происходит. И что нам нужно, и к чему мы стремимся.

– Если уж говорить о границах, то какое ваше мнение относительно возвращения к границам по состоянию на февраль 2022 года?

– Никаких границ февраля 2022 года не существует. Где вы взяли такое определение?

– Я имею в виду возвращение к состоянию, которое было на момент широкомасштабного вторжения. Считаете ли вы, что такая промежуточная цель может ставиться?

– А как вы себе это представляете? Что это за состояние такое? Состояние до февраля 2022 года регулируется чем? Я не могу понять, откуда это берется. Как вы определите это состояние?

– Речь идет о линии боевого соприкосновения, которая тогда была определена по состоянию на 24 февраля 2022 года.

– Но ведь она не была согласована. Вы же знаете, что Минские договоренности никогда не были выполнены. Знаете, где конкретно? В Дебальцево. Посмотрите Минские договоренности, там четко написано, что Дебальцево отходит в зону ответственности правительства Украины. А там еще было квазиобразование, которое нигде официально не определялось, так называемые "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", вроде бы сепаратисты, которые не имели отношения к России.

То есть мне нужно будет сейчас находить каких-то сепаратистов, говорить: ребята, возьмите, пожалуйста, под свой контроль эту территорию – и отдать им это. А еще и отдать им Дебальцево, сказать: ребята, смотрите, мы такие добрые украинцы, мы же идиоты, забирайте.

Минские договоренности – это не документ. Это непризнанный документ даже в Украине.

– Президент Зеленский сообщил, что в сентябре было отвоевано 360 квадратных километров. Какую достижимую цель, кроме отвоевания отдельных населенных пунктов, по вашим оценкам, уместно сейчас ставить?

– Подождите, это в войне у нас отвоевано или, возможно, в ходе боевых действий? Боевые действия и война – это совершенно разные вещи.

Война – это военно-политическое явление, которое ведет Россия против нас. А мы противодействуем российской агрессии. Российская агрессия – это нарушение международного права. Мы противодействуем этому процессу. Зато отвоевание наших населенных пунктов – это восстановление нашей территориальной целостности и суверенитета, что записано в Конституции и всех других документах Украины, в законодательстве, в правом поле.

Целью этой войны для Украины является восстановление территориальной целостности и суверенитета. И, конечно, еще есть два очень важных пункта, о которых часто забывают. Это наказание военных преступников, начиная с Путина, и всей этой плеяды, миллионы россиян, которые являются военными преступниками. И третий пункт – возмещение ущерба, нанесенного Россией в ходе российской агрессии.