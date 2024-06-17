"Выигрышного для Путина формата не будет": Кошель рассказал, чего ожидать от следующих Саммитов мира

Первый Саммит мира, состоявшийся в Швейцарии 15-16 июня, был успешным, считает политический эксперт и доктор исторических наук Алексей Кошель. Он не исключает, что до следующей конференции по Украине Запад сможет найти аргументы для России, по крайней мере для компромисса по отдельным вопросам.

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"Поэтому я не исключаю, что в следующем саммите могут быть действительно реальные сдвиги в вопросах обмена пленными, возвращение детей, гарантии отказа от использования ядерного оружия и многие другие вещи", – сказал эксперт в комментарии OBOZ.UA.

Кошель отметил: фактически количество участников саммита для нас не является принципиальным.

"Конечно, в плоскости информационного влияния хотелось бы, чтобы это было более 100 стран, но для нас важно не количество стран, не количество подписанных документов, не ширина заключительного фото и не подробности торжества. Для нас важны позиции ключевых стран", – пояснил он.

Поэтому, оценивая итоги первого Саммита мира, эксперт указал на один из ключевых результатов – 57 государств были представлены на самом высоком уровне (президентов и премьер-министров).

Определяющей он назвал позицию основных "игроков", которые могут оказать влияние на РФ. "Поэтому неважно, сколько государств будет представлено на следующем саммите, здесь ключевой вопрос будет в том, насколько они будут сплочены, насколько они будут занимать одинаковую позицию, и, собственно, будет зависеть от того, как будет происходить подготовка", – сказал Кошель. К примеру, если на мероприятии будут представители России, то, по сути, главными будут не торжественные заседания, а договоренности во время их подготовки.

Изменить отношение стран, лояльных к политике Российской Федерации, Украина не может самостоятельно. Весомую роль играет коллективная позиция Запада.

"Скажем, для того, чтобы повлиять на позицию Индии, я думаю, что только позиции официального Киева недостаточно. Они могут к Западу прислушаться, потому что они многолетние союзники, их страны многое связывает, ну и у них на сегодня есть общий оппонент – это Китай. Поэтому, если Запад увидит поле для компромиссов во время подготовки к следующему саммиту, я думаю, что на позицию таких стран, как Индия, можно будет влиять", – предположил доктор исторических наук.

Что касается участия России, политический эксперт не уверен, ведь очень многие факторы будут влиять на это.

По словам Кошеля, уже на первом саммите Запад дал четко понять Владимиру Путину, что поддержка Украины – и финансовая, и военная – "будет иметь место на дальнюю перспективу".

Кремлевский диктатор считал для себе выигрышным форматом затягивания войны. "Запад сказал то, что выигрышного формата не будет, это не просто слова. Я думаю, что эти слова лягут в конкретные решения, когда на Россию может быть давление, начиная от санкций (последние события на Московской бирже показали, насколько она влиятельна к жестким санкций, которые могут быть наложены), заканчивая военной и финансовой поддержкой Украины", – сказал эксперт.

В некоторых моментах можно ожидать конкретных решений (сдвиги могут быть в вопросах обмена пленными, возвращение детей, гарантии отказа от использования ЯО).

"Но пока что, если всесторонне оценивать и внутриполитические процессы в России, и заявления о намерениях, и ход войны, и пропагандистскую работу, то пока мы не видим оснований для оптимизма о том, что следующий саммит – как и этот саммит, так и следующий – может уменьшить и количество обстрелов, и количество раненых и погибших, и в целом остановить войну. Пока условий для остановки, благоприятных условий для Украины, для того, чтобы давить реально на Россию и получить определенные уступки в вопросах войны, – пока этого нет", – признал Кошель.

Он обратил внимание на то, что следующая конференция запланирована в преддверии избирательной кампании в США. По словам доктора исторических наук, это "внушает надежду". Также это показывает, что "с каждым днем тема войны в Украине становится все более актуальной в повестке дня" американских выборов.

"То есть [Дональд] Трамп постоянно обращается к этой теме. [Джо] Байден демонстрирует свои позиции в этом вопросе", – объяснил политический эксперт.

Учитывая низкую разницу в рейтинговых показателях между кандидатами, вопрос результативности достижения мира может сыграть в пользу Байдена.

Кошель не исключает, что в ближайшие месяцы команда действующего президента США будет использовать все возможные инструменты для давления на Москву, "чтобы выйти на хотя бы определенные компромиссные вопросы по миру".

"Не хочу быть большим оптимистом, но я выхожу из политтехнологической логики того, что для Байдена было бы очень хорошо как раз перед голосованием объявить о том, что он добился определенного результата в прекращении войны. Это не станет гарантией победы, но это может увеличить количество его сторонников, пусть даже на незначительное количество. Учитывая небольшую разницу между Байденом и Трампом, это может быть достаточно весомым", – подытожил Кошель.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– К совместному коммюнике по итогам первого Саммита мира присоединились более 80 участников. Всего на мероприятие приехала 101 делегация.

– Масштабная конференция дала Украине шанс продемонстрировать поддержку со стороны Запада, необходимую для продолжения борьбы с РФ.

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